韓「最強外掛」安芝儇有望來台！打造台鋼啦啦隊 辣度不輸李多慧
「台鋼雄鷹」為台灣鋼鐵集團去年加盟中華職棒的新軍，旗下啦啦隊「Wing Stars」選拔活動近期正如火如荼地展開中，而昨（16）日官方在臉書公布一張剪影照，並透露會有一名女神來打造「WING STARS專屬培訓」，貼文曝光後，立刻被網友神出是有「最強外掛」之稱的前樂天巨人啦啦隊員安芝儇，紛紛興奮直呼：「這海放李多慧！」
記者賴禹妡/綜合報導
台鋼雄鷹「Wing Stars」臉書粉專昨日公布一張女神剪影照，並透露她即將替球隊打造全方位「WING STARS專屬培訓」，畫面曝光後，立刻引網友神出是安芝儇，再加上貼文中的線索為「#J #H #A」，恰巧和安芝儇（Ji-Hyun An）的名字拼音對上，讓許多球迷嗨爆直呼，「這海放李多慧」、「要搬去高雄了」、「她如果來跳我就要進場了」、「太神啦！」
而今年25歲的安芝儇擁有甜美長相及逆天長腿，被網友封為「最強外掛」，她先前效力於釜山樂天巨人啦啦隊，今年3月才退隊，還曾在4年前參加中職Lamigo（現樂天桃猿）舉辦的「辣年糕趴」活動，並代表樂天巨人啦啦隊擔任開球嘉賓。許多球迷敲碗安芝儇跟隨李多慧的腳步來台應援，但「Wing Stars」粉專僅以透露她將打造「WING STARS專屬培訓」，是否成為其中一員還未正式確定。