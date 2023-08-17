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瓊斯盃／劉錚攻下18分開心找回狀態　期待對戰「賀家兄弟」

▲中華藍劉錚此役12投7中，砍進2顆三分球，攻下18分。（籃協提供）
▲中華藍劉錚此役12投7中，砍進2顆三分球，攻下18分。（籃協提供）

記者路皓惟/台北報導

威廉瓊斯盃處於4連勝的中華藍今（17）日對戰阿聯，劉錚找回狀態，全場12投7中，砍進2顆三分球，攻下全隊次高的18分，賽後他表示，很開心後面幾場狀態有找回來，球隊失誤也控制不錯，希望繼續保持，他也期待18日的「台灣內戰」交手賀家兄弟，相信會是精彩的球賽。

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中華藍陣中的老大哥劉錚前兩戰對陣菲律賓、日本，受到腳踝傷勢影響，分別拿下3分和5分。今天與阿聯之戰，劉錚每一節都有分數進帳，砍下18分率隊奪勝。

劉錚表示：「今天賽前有投籃找一下狀態，很開心後面幾場有找回狀態，但比賽中還有很多細節需要加強，值得一提的是，球隊失誤控制的不錯，希望繼續保持，也期待有更多人可以跳出來。」

明天中華藍與中華白將進行內戰，談到以往對於白隊的印象，劉錚說：「一直以來白隊拼勁都很好，陣容也很不錯，相信這是一場精彩的比賽。」

「賀家兄弟」賀博和賀丹出色表現，讓劉錚印象深刻，他說：「前面友誼賽就有碰過，他們很謙虛，也很積極，是願意學習新事物的球員。那時候也有給他們建議，擁有很好的素質，鼓勵他們繼續精進，加強身體碰撞，善用自己的優勢。」

此戰李啟瑋開賽就火燙手感，首節就飆進3顆三分球，他說：「前幾場狀況不好，早上投籃有調一下，謝謝隊友和教練願意相信我，我也很高興有把握住機會。」

中華藍隊這場團隊命中率為56.9%，團隊三分球26投中13，三分命中率高達5成，對此桑茂森表示：「其實訓練時候大家都很準，剛開始內線打開，所以製造很多外線的機會，也鼓勵球員出手，之後遇到更高大球隊，如果有一定得分能力，加上三分外線，對球賽是很有幫助的。」

由於阿巴西受傷沒有上場，針對「黑豹」傷勢的狀況，總教練桑茂森表示：「他的臀大肌有輕微拉傷的狀況，已經有詢問他的狀況，目前看起來是還好，但後面會不會出賽仍要做進一步的了解。」

另外，日前婉拒加入攻城獅惹議的林秉聖，今天出賽15分鐘拿下10分，送出4次助攻，不過他並未出席賽後記者會，也沒有針對合約爭議做說明。
 

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