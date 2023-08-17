台東不代燒垃圾藍怪她雙標 蔡培慧透露伸援手幫南投「有藍有綠」
南投縣欲商請台東縣代燒垃圾，民進黨籍台東縣立委劉櫂豪昨公開反對、縣議會今退回代燒的提案。將參選立委的國民黨南投縣議員游顥，痛批立委蔡培慧對劉櫂豪噤聲不語視若無睹、民進黨是雙標黨。蔡培慧晚間表示，南投不需只會噴政治口水的人，她就任不到半年就向中央爭取11萬噸垃圾打包費，且據她了解，願意協助南投處理垃圾的縣市「有藍有綠」，根本沒有雙標問題。
記者顏幸如／南投報導
南投縣垃圾沈痾在今年初立委補選時成為攻防重點，縣長許淑華上任後極力想要解套。環保署日前發函要求台東縣代燒南投垃圾，遭民進黨立委劉櫂豪公開反對。台東縣議會程序委員會則於今（17）日上午退回台東焚化爐代處理南投堆積垃圾的提案。
游顥下午對此表示遺憾，批評立委競爭對手蔡培慧，對於同黨立委反對幫南投燒垃圾一事噤聲不語、視若無睹，民進黨明面上要幫忙，卻反向運作外縣市拒燒南投縣垃圾，根本是雙標的展現！他還隔空喊話蔡培慧「要不要為南投說句公道話？」
蔡培慧晚間重申「處理垃圾問題不分藍綠」！她自3月擔任立委以來，已2度請中央勘查垃圾場，爭取到11萬噸累積垃圾打包處理的補助經費，至少可以先達到「降低臭味」、「避免自燃」等效果，且據她了解，願意協助南投縣處理垃圾的縣市「有藍有綠」，根本沒有雙標問題。
對於台東縣議會反對幫南投燒垃圾，她認為這是協調的過程，「我們會持續努力」。對於游顥的批評，她表示「南投垃圾問題需要的是解決問題的人，不是只會噴政治口水的人」，希望大家攜手一起面對、解決問題，替南投垃圾找到出口。
台東縣長饒慶齡則在臉書表示，尊重縣議會程序委員會退回代燒南投縣垃圾提案。同時也深表遺憾。她表示台灣同島一命、垃圾不分藍綠，外縣市協助台東垃圾焚化長達13年。現在台東有能力幫助別人，卻未伸出援手，台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，實在令人擔憂。