王瞳難捱「艾成忌日」淚崩！泣訴：去年最後一次聽到你叫我寶貝
今（17）日是艾成墜樓身亡1周年，王瞳與「京成兄妹」張芸京舉辦「嘖嘖募資啟動餐會」，與教會親友紀念艾成，王瞳回想意外發生的時候，忍不住淚水潰堤，「去年的今天我從沒想過，關上門之後是我最後一次見到你，最後一次摸到你，最後一次聽到你叫我寶貝。」
記者羅凌筠/綜合報導
王瞳說：「我們明明規劃好多未來，不是說好要一起巡迴，你說沒有我就不去，不是說好用音樂把人跟人冷漠的心重新點燃起來，為什麼心中的遺憾如此巨大？無論發生什麼事情，我都會帶著這個使命走下去，就算再痛再難過，我們也永不放棄，1年了，如今我站在這裡，我們會繼續秉持你永不放棄的精神，把京成兄妹的俠侶之夢完成，因為我是你的最愛寶貝，我是蔡太太。」
喪夫之痛難捱，王瞳鬆口承認曾有不好的念頭，多虧教會親友支持，「不知道有多少個夜晚，覺得自己快活不下去，但多虧了有耶穌、有教會弟兄姊妹和京成兄妹，幫我死拽活拽的感覺。」
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