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全聯60元便當「雞排厚度」超扯！老饕嗨曬側面視角　真實味道曝光

▲有民眾發現，全聯幸福餐盒的雞排厚度相當驚人。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」、全聯提供）
▲有民眾發現，全聯幸福餐盒的雞排厚度相當驚人。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」、全聯提供）

記者潘毅/綜合報導

知名賣場全聯福利中心在今年3月與農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打高CP值，開賣後的評價也不錯。近期就有民眾好不容易買到一個雞排便當，打開來卻看見驚人的「雞排厚度」，照片曝光也吸引老饕熱烈討論。

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▲原PO忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
▲原PO忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。（圖／臉書社團「我愛全聯-好物老實説」）
一位民眾在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼文分享，自己買到了全聯的60元便當，主菜是一塊雞排的，但沒想到打開來品嘗後，竟看到雞排厚度十分驚人，讓她忍不住大讚「這是我近期吃到肉最厚的便當」。

▲全聯美味堂熱便當共販售3種款式，包括與農委會合作的60元的「幸福餐盒」，以及89元的「招牌雞腿」跟「經典排骨」
▲知名賣場全聯福利中心在今年3月與農委會推出60元的平價幸福餐盒，主打高CP值。（圖／全聯提供）
而照片曝光後，立刻吸引許多老饕出面分享食用的心得及真實味道「老實說真的很厚，我當時也嚇一跳，真的很好吃」、「我家小孩很愛吃全聯的便當，尤其雞腿跟香腸口味，老實說CP值超高」、「60元算是物超所值，很有誠意」、「我有吃到，好厚的雞胸肉，而且不難吃」、「我買的這間全聯還限制一人只能購買兩盒雞排便當，太搶手」。

▲全聯美味堂幸福餐盒新口味，黃金厚厚雞排，6月5日正式開賣。（圖／全聯提供）
▲全聯餐盒在6月推出新口味黃金厚厚雞排，近期因為主菜肉的厚度引發話題。（圖／全聯提供）
不過也有一派網友認為，部分地方還可以更好，紛紛提出建議「我覺得這個便當肉太硬，青菜量也有點太少」、「肉有點太鹹，但是60塊錢真的便宜」、「超厚，但是肉質粉粉，皮也濕濕的，偶爾吃還行」、「我吃覺得有點辣，小朋友吃一口就沒辦法」。

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