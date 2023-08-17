大馬議員證實「死於空難」！平常直升機代步為民服務　享年53歲

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馬來西亞民航管理局（CAAM）與交通部長陸振雄證實，飛機失事時機上共載有6名乘客與2名機組人員，但一直到梳邦塔台於下午2時51分觀察到墜毀地點冒出煙霧前，都沒有收到求救訊號。當局坦言，包含兩名機師、受波及的一名機車騎士和一名轎車司機死亡外，機上六名男性乘客亦盡數罹難，彭亨州議長沙卡三蘇丁也在臉書證實其中一名乘客就是該州行政議員佐哈里哈倫，並稱「願逝者的靈魂得到祝福」。
今年53歲的佐哈里哈倫是彭亨州政府地方議會的「住房、環境和綠能科技委員會」的主席，同時也是巫統（UMNO）文冬區部主席，更是馬來西亞「Gading Group」集團總經理。他是莎阿南瑪拉工藝大學（UiTM）法律系畢業，並於馬來西亞第15屆全國大選以4千多票贏下該地區議席成為州議員，也由於他經營的「Gading Group」旗下業務包含陸海空軍用設備如艦艇、坦克與飛機等，「以直升機代步」的形象也深植選民心中。
根據其臉書粉專，佐哈里哈倫昨日才出席一項由文冬縣長主持的發展文冬未來會議，今日傳出死訊令不少政黨領袖、選民感到相當惋惜，與此同時該議席也將重新進行補選，馬來西亞「Gading Group」企業也在臉書上為其進行哀悼。