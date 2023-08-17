大馬罹難者曾是馬航機師！母苦守太平間 稱兒曾因疫情失業轉行
馬來西亞今（17）一架民用小型噴射客機失事，並墜毀於首都吉隆坡附近城鎮的高速公路，失事地點在雪蘭莪州首府莎阿南（Shah Alam）附近的城鎮艾美娜（Elmina），且根據該國交通部長消息，包含機組人員與受波及用路人共10人罹難。消息傳出後，馬來西亞最高元首蘇丹阿布都拉（Al-Sultan Abdullah）也緊急趕往墜機現場慰問家屬，其中一名罹難機師的母親受訪時忍不住悲痛表示，兒子曾是馬航機師，因疫情失業才轉為擔任私人機師。
國際中心楊智傑／綜合報導
由於這起空難事件墜毀地落在牙直利大道（Guthrie Highway）路面，附近都是住宅區，甚至有機車、轎車駕駛受到波及罹難，就連彭亨州（Pahang）議員也喪生，引發當地民眾高度關注。在當地時間下午5點40分時，同樣出生於馬來西亞東部彭亨州的最高元首蘇丹阿布都拉也在王宮秘書陪同下抵達現場聽取警方簡報，同時對罹難者家屬進行慰問。
馬來西亞警方晚間稍早從失事的 Beechcraft 390型小型客機墜毀現場移出六具屍體，目前正陸續運往鄰近的巴生中央醫院太平間，而罹難者家屬傍晚就在該地等候指認。其中一名42歲的罹難機師沙魯卡馬的母親接受媒體訪問時表示，自己因為住院已經快一個月沒有見到兒子了，她説兒子曾經是馬航的機師，因為疫情失業為了家計所以轉而改當私人機師。
另外，在同一班客機失事的彭亨州議員佐哈里哈倫支持者以及巫統（UMNO）文冬區部黨員也到現場提供罹難者家屬餐飲止飢。
馬來西亞交通部長陸振雄則表示，這架航機在失事前並未向塔台發出求救訊號，目前調查單位正在積極尋找黑盒子，希望外界不要有過多的揣測。