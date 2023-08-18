足球／2023國小世界盃　台灣代表隊男、女首日皆獲勝

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本次賽事男生組邀請由馬來西亞華人足球總會代表隊、日本代表隊SJFSC PIVO、越南代表隊Archimede School、泰國代表隊PT PRACHUAPFC；女子組則是邀請了印尼代表隊GARUDA ROYAL、泰國代表隊Nonprasitwithaya School，6國8強代表隊在今日點燃戰火。
台灣男子代表隊在上午首戰遇上馬來西亞代表隊，剛從芬蘭赫爾辛基盃國際青年足球錦標賽獲得第5名的協和國小，開賽還未能適應馬來西亞的快速球風，節奏被對手拖著走，在隊長林子齊將節奏掌控得宜，靠平日培養的默契配合並帶領隊友搭配小組戰術多點開花，最後以5:1拿下首勝。教練許忠全賽後表示，東南亞國家的球員身材雖然矮小，不過在速度上卻比歐美國家快上許多也更靈活，隊長林子齊也表示，幾個關鍵的進攻都有把握住，這是他首次對上東南亞球隊，還在適應快速的攻守轉換球風，有信心將冠軍留在台灣。第二場對越南之戰也順利的以6:2拿下二連勝。
女子組首戰對上泰國，這也是她們生涯首度遭遇外國球隊，開賽時便因過度緊張而施展不開，開賽17分鐘才由莊芯菱在右翼起腳率先破網，但隨後又被泰國隊在上半場終了前一分半鐘追平。下半場開賽9分鐘才由悶了大半場的胡巧柔在左邊底線起腳踢進超前分，緊接著在比賽終了前一分半鐘又踢進保險分，終場便以3:1拿下首勝，賽後胡巧柔難掩興奮之情表示，因為太想幫國家留下冠軍盃，才會緊張到綁手綁腳，幸好下半場醒過來火力全開。教練杜國勝賽後也表示，泰國隊素質及陣容已接近國家隊實力，由於賽前對泰國隊有觀察練習狀況，並叮嚀球員做好對手進攻撞牆後導中的防守，並做好防守反擊戰術，才辛苦的拿下首勝。
今日成績:
男子組
台灣 5:1 馬來西亞
泰國 8:1 日本
越南 2:6 台灣
馬來西亞0:9 泰國
日本 4:3越南
女子組
台灣 3:1 泰國
泰國 8:2 印尼