漢堡排新開店+1！橘焱胡同「焱の挽肉」 菜單與優惠搶先看
台北的炭烤漢堡排大戰即將開打，繼由復興空廚研發自創品牌「肉旨房」，開創於東區；以及米其林一星品牌「富錦樹台菜香檳」所代理、來自日本的「挽肉と米」之後。知名餐飲集團「橘焱胡同」也創新品牌「焱の挽肉」推出現做炭烤漢堡排，除了以A5和牛製作漢堡排，還有雞、豬兩口味，甚至還有三種通嘗的綜合口味，每份均一價490元。
記者葉盛耀/綜合報導
橘焱胡同旗下共有8個品牌，包含「胡同燒肉夜食」、「台北鳥喜」、「一牛楽」與日本米其林餐盤推薦的鰻魚飯專賣「うなぎ四代目菊かわ」等，秉持著燒肉品牌專家，能提供優質肉品優勢，推出現在日本當地受歡迎的美食炭烤漢堡排。「焱の挽肉」台北首店進駐「第一大飯店」1樓，菜單主打「日本A5和牛挽肉定食」、「金璟雞挽肉定食」、「晶鑽豬挽肉定食」，另有綜合口味「牛豬雞招牌定食」，成全有選擇困難症的饕客。每份均一價490元，定食內容含三塊漢堡排、一顆雞蛋、日本越光米，搭配湯品、漬物和各式沾醬，可免費續一次米飯與湯品。
3種漢堡排口味，經典「牛肉漢堡排」以日本A5和牛為主，搭配美國安格斯黑牛製作而成，僅以胡同椒鹽進行簡單調味，口感厚實並帶有彈性，咬下去的瞬間，能感受到肉汁在口中蔓延開來。
「焱の挽肉」漢堡排推薦最佳吃法，Step 1：直接大口品嚐現烤漢堡排的原汁原味；Step 2：第二塊漢堡排可以放上一顆生蛋黃增添濃郁滑順口感；Step 3：接著從第三塊漢堡排開始，自由搭配6種沾醬，堆疊出更多層次；Step 4：依個人喜好搭配肉的配料，找到自己最喜愛的味道與組合。6款沾醬則包含「青檸蒜泥」、「開丼松露菌菇醬」、「芥末鹽蔥醬」、「果香辣椒醬」、「壹號燒肉醬」、「秘製椒鹽」。
佐配的白飯同樣講究，選用產自富山縣魚津市的優質越光米，而米粒乾爽分明又有適中的黏度與甜味。至於雞蛋，則選用來自「大成集團」的可生食級雞蛋，是台灣第一顆符合日本生食等級的雞蛋，從飼料、農場生物安全規範、蛋雞沙門氏菌疫苗接種、各生產環境定期菌數監控以及低溫配送物流，全符合日方生食級雞蛋規格。
「焱の挽肉」祭出開幕優惠，明(19)日開幕至8月31日，凡IG限動標註「焱の挽肉」，即可享用漢堡排免費續優惠；9月30日前FB標註兩位朋友、留言並公開分享貼文，即可參加抽獎活動，有機會抽中一份免費套餐（共10位名額），以及一組「焱の挽肉」日本A5和牛漢堡排6種口味（共10位名額）。除此之外， 9月1日至9月30日特別跟上《芭比》電影熱映風潮，凡是身穿粉紅上衣的顧客，即可免費獲得一杯原價150元的粉紅泡泡沙瓦，活動期間加碼發IG限動標註「焱の挽肉」即送漢堡排一顆（口味種類依門店現貨供應為主）。