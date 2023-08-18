俄將領日德科突傳病逝　曾任烏克蘭戰事俄軍指揮官

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，日德科去年5月至10月曾擔任俄國東部軍區指揮官。據傳俄方去年夏天對烏克蘭的利西昌斯克（Lysychansk）、北頓內茨克（Severodonetsk）發動攻勢時，日德科就是俄方的烏克蘭全戰區指揮官。
俄國官方未正式公告日德科逝世。塔斯社公布的日德科經歷中，未提到他在烏克蘭擔任指揮官的日子。
但根據調查組織「衝突情報小組」（Conflict Intelligence Team）2022年5月的通報，俄軍去年春天企圖奪取烏克蘭首都基輔（Kyiv）不成並放棄計畫後，日德科接手領導烏克蘭境內俄軍。
官方從未正式證實日德科獲任命，不過去年6月俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）視察參與烏克蘭戰事的俄國部隊時，日德科就坐在蕭依古身旁，似乎側證日德科已升任最高指揮官。
智庫「華盛頓戰爭研究所」（ISW）當時表示，任命日德科是一種「極端作法」，因為他是政戰官，而非負責帶兵的部隊指揮官。日德科之前領導的單位負責意識形態灌輸和俄軍內部士氣，當時他也是俄國副防長。
根據塔斯社，日德科還曾擔任俄羅斯駐敘利亞武裝部隊參謀長，為此榮獲俄國最高榮譽獎項「俄羅斯聯邦英雄」（Hero of the Russian Federation）。
「衝突情報小組」指出，去年烏軍在哈爾科夫州（Kharkiv）反攻告捷後，日德科10月就被解除烏克蘭戰區指揮官和俄國東部軍區指揮官等職務。
同月俄國國防部任命蘇洛維金將軍（Sergei Surovikin）作為新任烏克蘭戰事的俄軍指揮官，但不久後傳出他也被撤換。（譯者：楊昭彥）1120818
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