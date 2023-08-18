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職場薪女力／乘風破浪的姊姊！亞馬遜陳思芬率企業「賣」向國際

▲頂著亞馬遜全球開店台灣總經理的光環，陳思芬言行舉止精明幹練，典型女強人的形象，貌似全都具備。（圖／亞馬遜全球開店提供）
▲頂著亞馬遜全球開店台灣總經理的光環，陳思芬言行舉止精明幹練，典型女強人的形象，貌似全都具備。（圖／亞馬遜全球開店提供）

記者鄭妤安／台北報導

繁「花」盛茂的時代，你是翻轉定義的「金髮尤物」、活出自我的「淑女鳥」，還是柔軟堅定的「她們」？去年12月，亞馬遜全球開店舉辦「2022台灣跨境電商高峰會」，當時國內尚未解封，初見陳思芬，俐落的短髮配上不見一丁點皺折的白色西裝，口罩遮住了大半張臉，卻遮不住她的氣勢如虹。頂著亞馬遜全球開店台灣總經理的光環，言行舉止精明幹練，典型女強人的形象，陳思芬貌似全都具備。

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▲（圖／NOWnews製圖）
▲亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬個人小檔案。（圖／NOWnews製圖）
「面對瞬息萬變的市場，加速企業轉型才能駕馭不確定的未來」，陳思芬敘述著過去一年，和賣家們經歷了前所未有的全球巨變，她字字珠璣、不慌不忙的解釋亞馬遜全球開店是如何協助企業，建立品牌長期價值，「零售電商持續高速發展，台灣企業有望借助跨境電商突破重圍，迎接全球新商機。」

從容的神情、堅毅的口吻，過往的種種經歷讓現在放光芒的她，看起來毫不費力。

陳思芬曾在台灣Yahoo工作長達13年，從基層慢慢升到電商行銷總監。約莫在2013年時，在一次因緣際會下認識了小米聯合創辦人兼前任總裁林斌，他暗指陳思芬就是小米正在尋覓的「互聯網基因」人才，「我不喜歡變動，而且先生小孩都在台灣，北京有霧霾，飲食習慣也不同」，即便有100個不選擇小米的理由，陳思芬最後仍義無反顧的暫別家鄉，前往小米任職，「那是一個挑戰自我的舞台，我想試試自己的能耐。」

成為小米的通訊技術國際部市場總監後，她發現，團隊成員來自世界各地，宛如小型聯合國，工作的要求和投入的心力遠超乎想像。在長時間的壓力與磨合後，陳思芬得出了一個結論，「先把自己歸零，樂於與不同文化、相異背景的人相處，才能進步得更快。」

爾後，陳思芬至臉書擔任大中華區中小企業總經理，負責所有台灣與香港中小企業客戶。在一次與主管開會時聊起自己的經歷，主管告訴她「妳一直提到『我很幸運』這件事，通常這樣的用法，很少在男性口中出現」，這才讓她恍然大悟，一直以來她都把自己的「幸運」無限放大，卻忽略了在一個近乎全是男性的管理團隊中，「我可能必須比一般男性還要更努力。」

歷經連三大跨國公司的歷練，陳思芬更加明白自己的價值，將女性領導人的勇敢與韌性，展露的淋漓盡致。

時序來到今年7月，第二次見到陳思芬，相貌與過往差異不大，同樣的短髮、同樣的氣場，「現在就可以開始專訪了」。位子坐定，兩眼精神。

只見化妝師咚咚咚跑到身邊，著急的往她臉上補粉，陳思芬笑出聲，不斷小聲說著「不用啦！沒關係！」卻也隨和地任由化妝師替她補妝。陳思芬有些不好意思地說道，「我平常很隨性，他們（化妝師）都比我還緊張」，這一笑，見證了何謂身經百戰女強人的「反差萌」。

「你知道嗎？如果中小企業加快透過電商拓展出口貿易的腳步，電商出口額有機會在2027年突破3千億。」提起跨境電商工作，陳思芬馬上變回大家「熟悉」的樣子，講述著充滿希望的未來。這位「乘風破浪的姊姊」將女力詮釋成一種精神態度和生活寫照，而她的堅定與努力，讓人彷彿已經見到了她所創造出來的道道曙光。

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