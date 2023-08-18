金磚峰會　烏克蘭盼巴西總統施壓俄羅斯、結束戰爭

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史派林表示，澤倫斯基非常尊重巴西關於和平進程的言論，因為每天都有平民在烏克蘭領土上死亡，烏克蘭需要和平。
史派林希望魯拉向蒲亭發出這個訊息，但魯拉近期談論到俄烏戰爭和可能的外交解決衝突聲明，使得他對此可能性有所懷疑。
魯拉日前在巴西利亞與外國記者共進早餐時說，沒有人聽到澤倫斯基或蒲亭說要停止戰爭、坐下來談判，「現階段2個人都堅持要贏，罔顧人們正在死去的事實」。
魯拉多次發表聲明，主張一些未捲入戰爭的國家主動提出結束衝突的外交談判。但烏克蘭政府抱怨巴西的外交立場，表示任何和平進程只有在俄羅斯從烏克蘭撤出所有軍隊後才能開始，包括克里米亞半島。
烏克蘭希望實施澤倫斯基提出的10點和平建議，除了立即從烏克蘭領土撤出所有俄羅斯軍隊外，還包括對戰爭罪的賠償和充分承認烏克蘭的完整性。
金磚國家峰會將於下週在南非約翰尼斯堡舉行，魯拉、印度總理莫迪（Narendra Modi）、中國國家主席習近平和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）將出席會議。
蒲亭不會親臨峰會，因國際刑事法院3月對他發出逮捕令，理由是蒲亭犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行，若出席峰會，南非作為國際刑事法院成員國，有義務逮捕他。
巴西外交部指出，將在峰會上討論俄烏戰爭，但它不應該成為會議的焦點。
巴西是金磚國家中唯一在聯合國投票中譴責俄羅斯入侵和侵犯烏克蘭領土完整的國家，南非、印度和中國都投棄權票。
史派林在訪問中表示，他的國家正在重新奪回過去18個月被俄羅斯占領的數百公里領土，呼籲盟國提供戰機援助烏克蘭反攻。
史派林指出，戰爭必須在戰場和外交舞台上解決，對衝突造成高昂的傷亡代價感到遺憾。（編輯：馮昭）1120818
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