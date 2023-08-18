經濟危機連環爆！中國復甦恐成泡影　分析：民眾對政府政策沒信心

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分析認為，雖然官方聲稱，碧桂園、中植系等債務危機，似乎還在中國政府的可控範圍內，實則不然，有經濟學家認為，中國經濟約1/3到1/4是靠房地產行業來支撐，如果房企接連暴雷，不僅會讓本已委靡不振的房地產市場更加失去投資者信心，還會直接傷害中國經濟，而這一連串企業暴雷的根源，來自於中國經濟下行，國營企業壟斷、民營企業被整肅而朝不保夕、外資企業也有很多被北京的政策嚇跑。
報導並引述淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳的看法，直言投資、消費與出口，一向被視為拉動經濟成長的「三頭馬車」，但中國這幾方面都在衰退，房地產的問題，只是中國經濟狀況不佳的其中一種表徵和結果。在經濟上行時，若中國政府能適度承接不良資產，或許還有機會控制好，但在經濟下行的情況下，「政府是接不完的」，就算分配一些金融機構去購買違約地產開發商的商品，但還有地方政府的債務需支援，如果這些債都沒有償還的可能，最後對金融機構來講都會變成呆帳，不排除陷入惡性循環。
《華爾街日報》則指出，對於中國經濟惡化，官方可以給的理由看似很多，出口下降、外國投資枯竭、整體就業市場再度疲軟等，但背後的根本性問題，其實是民眾對政府政策沒有信心，中國政府並沒能讓它自己的人民相信，在後疫情時代，自身財務前景是有保障的，這一切，北京近期推行的政策都難辭其咎。
報導提到，中國政府對企業的無情打壓，恆大集團的違約以及隨後的房地產市場長期低迷，對許多家庭來說，都是一次刻骨銘心的打擊。時至今日，許多受災戶仍被晾在那裡，等待一套可能永遠不會完工的「爛尾樓」，而受之前嚴格的清零防疫政策、政府對多個產業進行整肅、整頓之影響，連服務業都已經萎靡不振。現在，隨著另一家大型開發商-碧桂園也搖搖欲墜，加之中國經濟又在通縮的陰影邊緣徘徊，中央政府是時候該大力出手了。如果中國政府無法向人民證明，它有足夠的行動力來維護人民權益，那麽中國可能會陷入一段痛苦的經濟停滯期，最終甚至引發政治動蕩。