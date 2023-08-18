天氣預報／雨神由南往北走！暴雨開轟到入夜 週末降雨熱區曝光
今（18）日低壓帶持續影響，天氣風險預報指出，南部不少地方都還正在降雨中，預估一整天都會有陣雨或雷雨的機會，北部、東半部地區雖然上午的降雨可能較少，但是隨著白天熱力對流的發展，從中午前後開始也會再有雷雨陸續出現的情況，甚至會一直維持到晚間，整體天氣狀況並不穩定，容易有局部較大雨勢發生的機會，請大家要持續留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象局指出，受到低壓帶影響，今（18）日天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用之下，也會有局部大雨發生，外出請留意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水；氣溫方面，南部地區由於雲多易雨，白天高溫約30度左右，其他地區高溫在31到33度。
天氣風險預報表示，明天週六（19日）低壓帶逐漸向西遠離，太平洋高壓邊緣開始來到台灣附近，不過天氣仍不穩定，風向為偏南風，中南部地區還是容易有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部白天的熱對流雷雨仍然會比較旺盛，仍有局部較大雨勢出現的可能性。
目前的預報資料看起來還是要等到週日（20日），太平洋高壓再增強一些，天氣型態將會偏向夏季型，上午各地大致為多雲或晴，主要的天氣變化為山區發展擴散的熱對流雷雨，對流發展的區域還是有機會出現短時較大雨勢的情況，雖然整體天氣情況會比較穩定一些，但還是提醒要到山區活動的朋友多加注意午後的天氣變化，安排假期活動的時候盡量避開危險區域以策安全。
下週的天氣型態將維持這種夏季型午後局部雷雨的情況，預報資料看起來降雨的範圍會更偏向山區，降雨的量值也縮減，同時溫度也會變得比較炎熱，可能有局部極端高溫發生的可能性，整體將會回到大家比較熟悉的夏天天氣情況。從目前的預報來看，下週並沒有颱風將要影響台灣的機會，所以暫時還是可以不必太擔心，後續變化的情況有待持續觀察。