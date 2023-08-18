觀光業徵才緩步回溫！5成5下半年開缺、6成8無意加薪搶才

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看好景氣比例高，但詢問業者下半年是否開缺徵才，結果顯示只有5成5的企業有徵才意願，主要目的在於補足疫情流失人力、例行性徵才，除了傳統徵才淡季的因素，但同為觀光產業，不同業態也出現不同的求才步調，進一步交叉分析發現，產業中徵才意願最高的依序為星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場、觀光工廠，而意願相對較低的則有旅行社、民宿業者。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，疫情對觀光產業帶來的衝擊是非常嚴重的，從疫情之初三級警戒期間完全停擺，疫情最嚴峻時，全台有5萬9千人放無薪假，直到去年底國境解封前後，觀光產業才開始回血，恢復最快的國內旅遊，在解封前景點就出現報復性出遊，包括星級飯店、主題樂園、飯店連動之商場以及觀光工廠等，都以極快的速度爆發出遊人潮，讓疫情期間人力緊縮的觀光業者，瞬間面臨無人可用的困境。
曾仲葳指出，據1111人力銀行資料庫顯示，目前觀光產業有超過5萬3千個工作機會，和疫情期間的低迷相比，工作機會數已經翻了2倍，但疫情警戒期間不少從業人員早已轉換跑道，擁有穩定的工作，當年收入歸零的回憶，都讓這群曾經在產業中打拼的從業人員躊躇不已，就算找到新進人員，也因為沒有經驗傳承，短期間青黃不接，提高了企業徵才的難度。
曾仲葳分析，長達三年的疫情也讓觀光產業在擴張前會先選擇保留退路，特別是資本財力不夠雄厚的中小企業，像是從事專門接待國際觀光客的旅行社，因為團客還沒有全面開放，看不到收入，儘管旅宿業無薪假人數從年前的高峰逐漸收斂，但業者多選擇先觀望，以現有人力維持業務，另外像是業務規模不大的民宿業者，人力可以由自家人支援，要轉為徵才，還需要一點時間。
為了補齊人力，1111人力銀行調查發現，業者最想找的是全職工作者，主要的缺口多為基層人員，包括房務人員、第一線櫃檯服務人員、廚師、業務人員、內勤客服等。
但進一步詢問業者是否願意為了搶才，開出更好的薪資福利條件，發現只有3成2的業者願意再加碼，提供包括調整起薪72.8%、優於同業獎金制度29.0%、晉升管道暢通16.6%、增加休假10.4%等福利。
至於疫後徵才最大的挑戰有哪些？業者感受最深的包括少子化更明顯找不到人35.5%、求職者就業意向改變29.0%、人才的能力與要求薪資不符26.6%，以及受疫情影響人才不願回流24.7%。
曾仲葳表示，對於觀光業來說，人才的缺乏已經持續一段時間，加薪搶才大多是第一步，從主計總處的統計資料可以發現，去年1至11月住宿餐飲業的調薪幅度為5.08%，打趴金融業，調查更發現5成4的業者在今年度都已經有加薪的行動，連年調薪已對業者的獲利產生壓力，因此短期間要再次調薪機會並不高。
據教育部大專校院畢業生人數預測分析報告顯示，自110年後，畢業生人數就逐年遞減，預估在120學年度，畢業生人數會跌破20萬人，直接衝擊產業最缺乏的基層人力，對於企業的正常運作有直接影響。曾仲葳建議觀光業者可以打破鎖定正職人員的求才方式，以兼職或計時人員取代，將長時間的班務像是櫃台人員調整為2到3班，同時進用可以配合彈性工時的中高齡就業人口，確保服務不中斷，或者以旅宿業者現有的資源來提供福利，包括員工餐廳、員工宿舍等福利，如此一來不會增加太多的成本，卻可以減少基層員工通勤、外食的成本，發揮比單純加薪更高的效益。