台股早盤一度跌逾60點後翻紅 AI休息整理、換航運股出運啦！
美股四大指數昨（17）日又走跌，台北股市今（18）日開盤後一度跌60多點，來到16450點，隨後跌幅收斂來到盤上。權值王台積電早盤跌4元，來到540元。其他重要電子股大多熄火，唯友達、國巨逆勢抗跌。至於熱門AI概念股如廣達、緯創、英業達、技嘉、緯穎都跌1到3%。今日盤面焦點為航運股，量大價揚！
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數17日下跌290.91點，或0.84%，收34474.83點；那斯達克指數下跌157.7點，或1.17%，收13316.9點；標普500指數下跌33.97點，或0.77%，收4370.36點；費城半導體指數下跌33.73點，或0.97%，收3446.35點。
受到美股影響，台北股市今日開盤後一度跌60多點，來到16450點，隨後跌幅收斂來到盤上。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌4元，來到540元。同樣為晶圓代工的聯電小漲，世界先進小跌、力積電跌0.7%。
其他重要電子股，宏碁、華碩、和碩、日月光跌近1%左右。聯發科、來到盤下小跌。友達、國巨逆勢抗跌。AI概念股各自表現，華泰與神達漲6%、勤誠漲3%多。不過，熱門的指標股卻多臉綠，緯創跌3%，英業達、廣達、技嘉、緯穎都跌1%以上。
航運股今日量大紅通通，中航飆漲停，四維航、裕民漲7到8%，慧洋-KY漲6%。長榮航漲1%、華航漲0.8%，陽明、萬海與長榮漲1到2%。另外，電力供應概念股也反彈，華電網漲6%，中興電、華城漲4%，上緯投控與東元漲2%。