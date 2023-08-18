壓倒性打趴柯文哲侯友宜　最新民調：近6成看好賴清德當選總統　

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據結果分析，從政黨支持角度看，民進黨支持者中，九成三看好賴清德當選，2.9%看好柯文哲，2.1%看好侯友宜；國民黨支持者中，四成六看好侯友宜，二成六看好賴清德，二成三看好柯文哲；民眾黨支持者中，五成四看好柯文哲，三成一看好賴清德，8.1%看好侯友宜；中性選民中，四成二看好賴清德，一成七看好柯文哲，8.8%看好侯友宜。
從年齡層角度看，除了25-34歲選民外，其他各年齡群組皆呈現一面倒看好賴清德當選。20-24歲，五成五看好賴清德，三成二看好柯文哲，無人看好侯友宜；25-34 歲，40.7%看好賴清德，40.3%看好柯文哲，10.1%看好侯友宜；35-44 歲，五成看好賴清德，二成五看好柯文哲，一成六看好侯友宜；45-54 歲，五成八看好賴清德，一成六看好柯文哲，一成四看好侯友宜；55-64 歲，六成五看好賴清德，一成五看好侯友宜，一成一看好柯文哲；65歲及以上，六成七看好賴清德，一成二看好侯友宜，4.9%看好柯文哲。
游盈隆指出，台灣選民不分老少、不分教育程度高低、不分職業背景差異、不分居住地南北東西，目前都呈現一面倒看好賴清德將贏得2024台灣總統大選。這是台灣總統選民目前的集體政治判斷，選民不是傻瓜，選民的態度相當程度上反映了當今的政治現實，「一個團結的執政黨對抗分裂的在野陣營」。
游盈隆說，自5月迄今，台灣內外大環境形勢的轉變對民進黨有利，以及選民對三位參選人個人風格、形象、能力與條件的評價逐漸成形，自也是重中之重的因素，不過，2024總統選舉投票還有4個多月，時間還長，對被看好會贏的參選人而言，在如沐春風中也可能有兇險，對不被看好會贏的參選人而言，則既是嚴酷的考驗，也是鹹魚翻身的機會。
訪問期間是2023年8月14、15 日兩天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（ dual-frame random sampling市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1081人，市話756人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會 (TPOF) 。