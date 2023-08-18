柯文哲深假事件　民眾黨委員林富男駁斥惡質抹黑行為

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對於這次事件，林富男坦言很擔心。他說：「這明顯是一起深假事件，我們應該高度重視這樣的問題，防止其對選舉公正和社會穩定造成威脅。」他還提到上月曾在中央委員會中提及此議題，沒想到如此快就發生了。
林富男進一步表示，政黨和候選人應該堅守政治誠信與道德，不應該利用AI聲假技術來攻擊其他候選人。他呼籲各政黨和候選人應共同努力，確保選舉的公正、公平和透明。否則這次是語音檔，下次可能會是影像檔。該等事件發生時，很難讓樸實的百姓，可以在短時間判斷真偽。隨之，為了反應事實，被害人再向法院提告以昭公信，完全是浪費司法資源，這對台灣絕非是件好事。
同時也談到媒體與自媒體的責任，林富男認為，當今的媒體影響力非常大，報導會直接影響公眾的認知和判斷。加上電子設備將世界篩選成為消費圖像，並引誘使用者上癮於反覆窺視的循環。過程中，使用者的思考能力將會鈍化，並失去了尊重與自省的美德。因此，媒體應該對報導負責，堅守新聞的專業道德規範。他呼籲媒體加強對信息的核實，不要轉發未經證實的消息，避免破壞社會的公正、公平和穩定。
至於防範措施，林富男引述書籍中的解析提出，包括篩選訊息來源，僅接受作者具名且能查證的訊息、減少不必要的數位產品使用，避免盲目追踪以及根據訊息的影響判斷其是否有認知戰意圖等三點建議。
針對這次事件林富男認為，凸顯了科技、政治和自媒體之間的互動和影響。他呼籲各方共同努力，既要保護科技的發展，又要加強對它的監管；堅守政治誠信與道德底線，不從事攻擊和抹黑；並且對報導負責，堅守新聞的專業道德規範。只有這樣，才能共同維護社會的公正、公平和穩定。