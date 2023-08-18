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李玟哭訴被《中國好聲音》惡整　參賽者力挺爆料「前10名都能買」

▲《中國好聲音》參賽者發文力挺李玟，爆料節目前10名都可以買。（圖／NOWnews資料照）
▲《中國好聲音》參賽者發文力挺李玟，爆料節目前10名都可以買。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒／綜合報導

華語樂壇天后李玟（CoCo）不敵憂鬱症輕生離世，生前紛擾沒有隨著後事結束而落幕，她哭著控訴選秀陸綜《中國好聲音》製作單位是壞人、故意羞辱她的錄音檔外流，令各界詫異，怎料，官方昨（17）日深夜才發聲明駁斥，指錄音檔遭惡意剪輯，就有參賽者發文力挺李玟，爆料節目黑箱內幕，「總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像」，不過沒有提出任何證據，貼文立刻被消失，今稍早，該參賽者稱自述內容不實，公開向《中國好聲音》道歉。

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▲李玟淚訴被《中國好聲音》製作單位惡整、羞辱。（圖／翻攝自中國好聲音微博）
▲李玟生前淚訴被《中國好聲音》製作單位惡整、羞辱。（圖／翻攝自中國好聲音微博）
參加今年《好聲音》錄影的學員李嘉捷，在微博PO文痛罵製作單位噁心，「50萬（人民幣）一個座位我相信絕非空穴來風，節目組裡每個大的選角導演都有自己的利益往來，總決賽前十名的位次都是可以買的，金額超乎你的想像。想要在節目裡走得後面，簽合同，10年打底。」

李嘉捷接著說，製作單位根本不尊重參賽者，「盲選錄製期間，學員上場的位次可以隨意任他們改換」，此外，自己曾在錄影當天凌晨2點接到通知，要他一早到湖州錄影，最後卻是下午1點才開錄，包括自己，許多參賽者等到晚上6點都沒能上場，突然被宣布錄影提前結束，要他們等待後續通知。 

▲李嘉捷爆料《中國好聲音》製作單位黑幕。（圖／翻攝自李嘉捷微博） 
▲李嘉捷爆料《中國好聲音》製作單位黑幕。（圖／翻攝自李嘉捷微博） 
「好聲音節目組那些導演，問問自己的良心吧，欺負誰呢，一個個的，為了金錢為了利益，已經把良心吃了」，李嘉捷希望有人可以徹底調查這些製作單位的導演，到底背後有多少利益交換，「連這樣一個正義的導師你們都能欺負，何況選手呢？中國好聲音這個節目，不配...做人，起碼要懂得尊重吧」，最後更對《好聲音》的導演爆粗口。

不過李嘉捷該篇貼文發布不久就被刪除，本人晚間11點多發文澄清：「我沒刪，非我刪。」沒想到，這篇自清文隨後也遭刪除，他的微博目前已經看不到任何內容。今天上午，李嘉捷發文道歉：「本人於昨日發布的微博内容，沒有事實依據，在此向社會各界以及好聲音節目組表達歉意，也請廣大網友不要再以訛傳訛，謝謝大家！」 ​​​

▲李嘉捷爆料全文被其他網友截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲李嘉捷爆料全文被網友截圖瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲李嘉捷發文道歉。（圖／翻攝自李嘉捷微博）
▲李嘉捷發文道歉。（圖／翻攝自李嘉捷微博） 
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