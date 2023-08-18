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AI股超火！防禦性股也要布局　減肥新藥挹注動能讓醫療保健補漲

▲投信業者指出，近期美債降評帶動市場修正，投資人追求成長之餘，仍應配置具防禦性質的類股，如不受景氣影響的醫療保健產業。（示意圖／取自shutterstock）
▲投信業者指出，近期美債降評帶動市場修正，投資人追求成長之餘，仍應配置具防禦性質的類股，如不受景氣影響的醫療保健產業。（示意圖／取自shutterstock）

記者許家禎／台北報導

今年AI帶起的科技浪潮，為美股動能添柴火。反觀較具防禦性的醫療保健類股，儘管財報表現優於預期，然表現相對疲弱。投信業者指出，近期美債降評帶動市場修正，投資人追求成長之餘，仍應配置具防禦性質的類股，如不受景氣影響的醫療保健產業。目前標普500保健類指數本益比相對大盤低，評價面也具吸引力，預期大型製藥、生技與健保公司將有補漲行情。

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大華銀投信新加坡大華全球保健基金產品經理何彥樟表示，近期國際信評機構惠譽（Fitch）將美國公債信評由最高的「AAA」下調至「AA+」，引發股債市震盪。回顧2011年標普全球（S&P Global）同樣因美國政府債務上限問題而將美債降評，當時標普保健類股依然表現亮眼，三年漲幅超過100%。

何彥樟分析，美國公債遭降評對於醫療保健類股影響有限，顯示醫療保健產業基本面所建立的防禦特性，足以抵抗總經面的衝擊。他指出，儘管醫療保健類股今年以來表現相對落後，然就財報表現觀察，嬌生（JNJ）、安進（AMGN）以及聯合健康保險（UNH）等產業巨頭近期營收表現多優於分析師預期。迎接傳統醫療產業旺季將至，他預期大型製藥、生技與健保公司將有補漲行情。

何彥樟指出，標普500保健類指數已維持超過十年的營收成長，平均毛利率近三成，基本面穩健。同時預估，標普500保健類指數今、明兩年的營收仍有進一步成長空間。此外，AI的發展亦有利醫療產業的發展。

根據研究公司Deep Pharma Intelligence 統計，2022 年企業投資於AI藥物開發已達到246億美元。知名市場調研公司ReportLinker針對全球醫療保健AI市場最新的年度報告預測，全球醫療保健AI市場規模，將從今年的146億美元，至2028年成長到1027億美元，年複合增長率為47.6%。顯見AI的突破性發展，將有助於降低新藥開發的時間與成本，在醫療保健領域的應用將持續發酵。

何彥樟進一步說明，過去十年由癌症創新療法主導的新藥市場，如今戰場將轉向減肥新藥。根據巴克萊預估，2030年全球減肥藥市場的規模將高達2,000億美元，舉例來說，胰島素權威藥廠禮來（Eli Lilly）近日就靠減肥藥帶來的亮麗營收，在7日公布財報後，公司市值一度站上5,000億美元，超越台積電成為全球市值第11大的公司。

同樣握有減肥新藥的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）近日市值也逼近4,300億美元，超過丹麥2022年全國GDP（3,959億美元）。此外，傳統藥廠巨頭如輝瑞（Pfizer）等也紛紛加入減肥藥物市場的研發，如今減肥新藥仍供不應求，包含台灣市場也嚴重缺貨，預期減肥藥物仍將繼續推升藥廠股價與獲利。

何彥樟表示，醫療保健基金佈局於生技、製藥、醫療服務、醫材等類股，在剛性需求支撐下，營收來源穩定，加上減肥新藥挹注成長新動能。無論景氣落點，醫療服務與生技製藥類終究被龐大的市場需求追逐。全球保健基金除受惠重量級生物藥、癌症等新藥題材外，醫療保險類股、醫療器材及醫院相關個股，也因醫療人力與服務的量能回升，有望帶動醫療器材等相關類股重返成長軌道，值得長線佈局。



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