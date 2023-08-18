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遭李玟泣訴！《中國好聲音》黑箱內幕遭掀　導師那英爭議最大

▲李玟生前泣訴《中國好聲音》節目組黑箱的音檔流出，其實該節目一直以來就飽受爭議，連導師之一的那英也是。（圖／翻攝李玟微博）
▲李玟生前泣訴《中國好聲音》節目組黑箱的音檔流出，其實該節目一直以來就飽受爭議，連導師之一的那英也是。（圖／翻攝李玟微博）

記者吳雨婕/綜合報導

天后CoCo李玟上個月過世，近來微博上流出一段長達9分鐘的音檔，李玟在裡頭痛哭指控《中國好聲音》黑箱，委屈怒喊：「站在台上被人侮辱、被欺負，有人在乎這個感受嗎？怎麼可以讓我這樣吃虧，我的媽呀！」實際上，《中國好聲音》從開播以來就有不少爭議，就連導師都是話題，在歷屆的22位導師中，最受爭議的導師就是那英。

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《中國好聲音》至今已播出12季，最新一季的導師陣容為周華健、薛之謙、潘瑋柏、劉憲華，新穎的陣容非常引人注目，要知道在此之前，那英、庾澄慶就分別參與錄製了8期、6期節目，可以說是節目元老，且節目經歷過這麼多不同導師，那英卻還能堅持高達8季，成為了節目討論的中心與爭議之一。

▲那英為過去的猖狂道歉。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）
▲那英的心直口快，一直是外界關注的焦點。（圖／翻攝《乘風破浪》微博）
那英心直口快早已見怪不怪，在節目中也是如此，而選人的標準永遠讓人摸不著頭腦，她淘汰了如今人氣頗高的「美聲男歌手」周深，還有姚貝娜等優秀選手，留下了實力並不受大眾認同的人，在節目上那英一句「對不起周深，我喜歡李維」，更是惹來當時不少人懷疑，《中國好聲音》根本是黑箱作業，而李維早已消失在演藝圈。

▲那英參加《浪姐》大瘦12公斤，並勸身旁周迅不能去。（圖 ／那英工作室）
▲那英在擔任《中國好聲音》導師時，選人標準飽受爭議。（圖 ／那英工作室）
至於姚貝娜，與冠軍擦身而過，可以說是非常委屈，決賽時，那英為她挑了一首難度很高的歌曲，加上錄製時間是凌晨，姚貝娜自認難以駕馭，可那英是她的老師，只能聽從，最後在比賽中出現瑕疵，只能拿到亞軍，姚貝娜大受打擊，哭著下舞台，讓《中國好聲音》有黑幕一事再度甚囂塵上。

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