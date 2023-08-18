天空放晴是假象！「雷雨胞」包圍台灣畫面曝：下秒暴雨就來了
中央氣象局預報指出，今（18）日天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，清晨更是針對16縣市發布大雨特報，不過今早9點55分已解除大雨特報，但實際上現在的好天氣只是假象！根據氣象粉專指出，目前台灣周邊仍然充斥著一坨又一坨的雷雨胞，隨時隨地可能會有新發展，原本放晴的好天晴可能下1秒就會迎接暴雨，提醒民眾外出仍要攜帶雨具。
記者鍾怡婷/綜合報導
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」表示，目前台灣台灣周邊仍然充斥著一坨又一坨的雷雨胞，今天也仍然位於低壓帶，持續吹著潮濕的西南風，高空也有一個槽線遺留下來的割離低壓靠近，讓高空的溫度下降，增加跟地面的對流讓原本不穩定的環境變得更不穩定，是夏季滿少見的天氣型態，雷雨胞會隨時隨地的發展，「外出的時候一定要帶雨具，因為下1秒可能就會下雨」。
中央氣象局指出，受到低壓帶影響，今（18）日天氣相當不穩定且降雨機率高，易有短延時強降雨，南部地區有陣雨或雷雨，尤其清晨至上午雨勢明顯，容易有局部大雨發生，其他地區偶爾也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用之下，也會有局部大雨發生，外出請留意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水；氣溫方面，南部地區由於雲多易雨，白天高溫約30度左右，其他地區高溫在31到33度。
週六（19日）仍受低壓帶影響，但各地雨勢將逐漸趨緩，白天西半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及午後各地山區有局部大雨，東半部地區為多雲到晴有午後雷陣雨的天氣；因雲量仍多，各地高溫約31至33度。下週日至下週四（20日至24日）天氣轉穩定，降雨趨緩，各地大致為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。