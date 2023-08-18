PLG／攻城獅公布林秉聖Line對話　差點無法打中華隊、球團幫解決

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之後，攻城獅球團似乎已經與林秉聖陣營進行合意簽約，並且在昨天發布聲明，但今日後者卻反悔表示「婉拒加盟攻城獅」，引起外界的討論，攻城獅方面已經表示會進行法律動作。
林為洲表示，攻城獅已和林秉聖及中信球團方面談妥，契約也簽完了，9月1日開始生效，「結果T1聯盟另一支新球隊——聽說是台新——用其他條件林秉聖簽約，等於後者一人簽下兩份合約。」
在這場記者會上，攻城獅也公布了雙方之間的Line的對話，其中的重點有三：包括林秉聖此前曾表達加入攻城獅的意願、要求球團幫忙解決合約問題、以及學長王子綱禮讓「3號球衣」的事件。
林為洲也爆料林秉聖將這份合約給他人看，並且以此作為和其他球隊議約的條件，要求「加碼」。攻城獅文創股份有限公司代表人胡瓏智表示，現在就是希望大家好好談，將事情解決。
不過雖然雙方發生矛盾，但球隊名譽顧問陳志忠仍表示，「歡迎他回來，到現在都很歡迎他回到新竹攻城獅。」
林秉聖和攻城獅方面Line對話紀錄重點整理：
1.今年5月25日林秉聖主動找上球隊高層，表達想加入攻城獅的意願，並談了一些條件，球團也開心他能加入，幾天後球團也和中信談了這件事，中信方面樂意邀請獅隊出價、看是否匹配。
2.林秉聖與中國大陸球隊發生合約問題，因此無法參加中華隊集訓，他也請求攻城獅幫忙解除糾紛，球團也全力協助。
3.林秉聖2周前才說想穿3號球衣，球隊因此和王子綱溝通，學長也願意讓給他，這支球隊樂意歡迎他的到來。不知道為何到最近這一兩周，他突然說他想去另一支球隊。