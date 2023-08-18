韓「最強外掛」安芝儇有望來台！打造台鋼啦啦隊　辣度不輸李多慧

PLG／攻城獅公布林秉聖Line對話　差點無法打中華隊、球團幫解決

▲P.League+（PLG）職籃新竹街口攻城獅和自由球員林秉聖發生合約上的矛盾。（圖／取自FIBA官網）
▲P.League+（PLG）職籃新竹街口攻城獅和自由球員林秉聖發生合約上的矛盾。（圖／取自FIBA官網）

記者黃建霖/臺北報導

日前P.League+（PLG）職籃新竹街口攻城獅和自由球員林秉聖發生合約上的矛盾，因此攻城獅球團和體育署及立法委員林為洲於今（18）日上午10時，在立法院中興大樓103會議室召開「PLG與T1職籃聯盟惡鬥為哪樁？」記者會，攻城獅方面公布了Line的對話內容，以此說明該事件的具體情況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉聖上賽季為中信特攻效力，幫助球隊拿下隊史首冠。但在季後特攻宣布林秉聖合約期滿正式離隊，成為自由球員。他總計在該隊效力2個完整賽季，但由於無法在合約上取得共識，球團選擇不執行球隊選擇權。

之後，攻城獅球團似乎已經與林秉聖陣營進行合意簽約，並且在昨天發布聲明，但今日後者卻反悔表示「婉拒加盟攻城獅」，引起外界的討論，攻城獅方面已經表示會進行法律動作。

林為洲表示，攻城獅已和林秉聖及中信球團方面談妥，契約也簽完了，9月1日開始生效，「結果T1聯盟另一支新球隊——聽說是台新——用其他條件林秉聖簽約，等於後者一人簽下兩份合約。」

在這場記者會上，攻城獅也公布了雙方之間的Line的對話，其中的重點有三：包括林秉聖此前曾表達加入攻城獅的意願、要求球團幫忙解決合約問題、以及學長王子綱禮讓「3號球衣」的事件。

林為洲也爆料林秉聖將這份合約給他人看，並且以此作為和其他球隊議約的條件，要求「加碼」。攻城獅文創股份有限公司代表人胡瓏智表示，現在就是希望大家好好談，將事情解決。

不過雖然雙方發生矛盾，但球隊名譽顧問陳志忠仍表示，「歡迎他回來，到現在都很歡迎他回到新竹攻城獅。」


林秉聖和攻城獅方面Line對話紀錄重點整理：

1.今年5月25日林秉聖主動找上球隊高層，表達想加入攻城獅的意願，並談了一些條件，球團也開心他能加入，幾天後球團也和中信談了這件事，中信方面樂意邀請獅隊出價、看是否匹配。

2.林秉聖與中國大陸球隊發生合約問題，因此無法參加中華隊集訓，他也請求攻城獅幫忙解除糾紛，球團也全力協助。

3.林秉聖2周前才說想穿3號球衣，球隊因此和王子綱溝通，學長也願意讓給他，這支球隊樂意歡迎他的到來。不知道為何到最近這一兩周，他突然說他想去另一支球隊。

橘爸唬籃／林秉聖無視合約精神恐鑄成大錯！最慘可能沒球打

PLG／林秉聖簽約、卻婉拒加盟攻城獅　聯盟：還在了解詳細狀況

PLG／林秉聖婉拒加盟攻城獅引起爭議　前東家中信特攻發出聲明

PLG／稱林秉聖一人簽2份合約！立委爆背後挖角球隊就是T1台新球團

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀