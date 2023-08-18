苗栗客庄創生環境營造計畫 客委會核定補助經費1710萬元
為持續推動客庄創生環境營造計畫，苗栗縣政府透過苗栗縣客家輔導團輔導鄉鎮市公所向客家委員會提報計畫，近期獲核定2件（總核定經費1,710萬元）案件，分別由頭份市公所執行「頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道暨周邊環境改善工程」及南庄鄉公所執行「苗栗縣南庄鄉員林村地方記憶空間-南浦圳之『阿金埤』」兩案計畫。
記者李春台／苗栗報導
文化觀光局長林彥甫指出，苗栗縣客家輔導團係由社團法人台灣社區培力學會所組成，成員包含了產官學等各方領域專家學者，透過計畫主持人暨專家學者的引領，對於本縣18鄉鎮公所有意申請客家委員會補助之案件，可先行檢視計畫之必要性、完整性、周延性、可行性與客家文化之關聯性及重要性，從活絡客庄產業經濟、提振客家文化特色產業、形塑客庄移居及觀光環境方面來提供意見，並藉由相關資源挹注再造客庄新生命。
此次獲核定補助之「頭份市鹿廚坑繞山花賞桐步道」，地方希望透過此次計畫，尋找步道沿線可使用的腹地和優化步道提升休憩品質，結合周邊樂陶工坊之柴燒窯與池塘、地方產業與景點的串連，提升鹿廚坑聚落遊憩深度與廣度。
另南浦圳之『阿金埤』」計畫，南庄地方為緬懷農民邱阿金當初開墾辛勞與推廣在地客家聚落文化的發展歷程，透過舊有歷史空間營造再現水圳原有風貌並以當地歷史脈絡作為主題傳達客庄開墾精神與歷史意義的文化場域。