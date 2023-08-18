高雄男「噴18萬」也要吃海產粥 六合夜市老闆驚人身家公開
高雄一名男子日前深夜騎車違規，被巡邏警察攔下，因身上酒味濃烈，還拒絕員警做酒測，一次吞下至少18萬元的罰單，原是因為在家喝了幾杯高粱後，想念六合夜市的老字號海產粥，抱僥倖心態酒後騎車外出。而「價值18萬元」的海產粥，經查原來是六合夜市的排隊名攤「莊記海產粥」，竟有如此魅力。美食作家顏怡今也額外爆料，即便海產粥的攤主已經一家工廠老闆了，但他還是依舊固守著夜市這個小攤位。
記者葉盛耀/綜合報導
六合夜市的莊記海產粥，位在高雄市六合路近自立路之處，創立於1973年。招牌的海產粥裡頭有著蝦、蛤蜊、蟹肉、鮮蚵、筍絲等滿滿好料，湯頭甘醇，風味清香。作法與台南鹹粥不同，此海產粥偏向「日式湯泡飯」，是將湯頭與料澆於白飯上頭後就上桌沒再額外烹煮過，此吃法在南台灣也被稱為「飯湯」。除了海產粥，鹽蒸蝦、鹽蒸小卷也是許多老主顧來此的必點菜色。
經營了50年的老攤位，相當受到歡迎，不僅觀光客喜愛，高雄在地民眾也會特地來光顧，深耕高雄數十年的美食作家顏怡今也提到，莊記海產粥的莊老闆相當努力，每天工作12個小時工作，存了些錢後跟著兄弟轉投資，現在已經身兼工廠的大老闆，但是依舊固守著這個攤位，原來是攤位已固定有7、8個老員工，若是攤位收掉，員工可就失業了。