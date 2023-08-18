王力宏攻蛋倒數！無預警落髮　全新模樣曝光

王力宏即將在9月9日、10日於台北小巨蛋舉行「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，距今不到1個月的時間，他正如火如荼的閉關準備中。今（18）日早上9點各大平台，推出單曲〈ONE一個〉前導版MV，為演唱會暖身，他剪掉三千煩惱絲，以清爽俐落短髮新造型曝光，象徵「一個」全新的王力宏，整裝再出發。
記者吳雨婕/綜合報導
雖然〈ONE一個〉MV先導版只有短短不到1分鐘，王力宏極富穿透力的歌聲與暖心色調的背景，呈現出此刻沉穩又踏實的心境。這首歌曲由王力宏作曲，李焯雄作詞，於今年2月7日演唱會首唱版上線。單曲從演唱會的概念出發，聽眾聽到的卻不只是王力宏「一個人」的心情，更是「每一個人」的心聲。
〈ONE 一個〉希望帶領聽眾感受王力宏沉澱過後的成長、一字一句的細膩感悟，期待引發聆聽者心靈上觸動。也正是歌迷們多年一路走來風雨兼程的陪伴，讓王力宏不只是「一個人」，正如歌曲闡述「許多的一個，就是每一個」。
這次前導版MV上線，可看作是王力宏9月台北小巨蛋演唱會的前哨，王力宏早已閉關做準備，有別於年初美國賭城與6月泰國演唱會，這次回到他音樂的起點台北，為了帶給歌迷驚喜，不僅舞台升級，曲目也做了更動，而他的經典歌太多了，為了曲目編排，他與團隊開了無數次會議，怎麼取捨，讓他傷透腦筋。另外，他也持續游泳健身，操練體能與維持體態，近日他將會公開哈琶吉練習成果與健身短片，請歌迷期待。