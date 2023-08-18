好市多起司驗出致癌物！官方賠償方案出爐：全額退款加賠償金
好市多近期向食品藥物管理署報驗「Sonoma精選乾酪綜合包」1批(產地：美國，規格：910公克/包) 」經檢出殘留農藥環氧乙烷（Ethylene Oxide, EtO）與規定不符，產品總計進口2120包，已售出94包，5包破損丟棄，庫存尚餘2021包，高市衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。對此，好市多表示「將全額退款，並額外提供補償金」。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多官方發出聲明表示，已暫停販售所有的「Sonoma 精選乾酪綜合包」，並回溯該項商品銷售起日為2023年5月19日。好市多會主動電話聯繫通知曾於2023年5月19日至8月8日期間購買的會員召回商品，配合主管單位積極處理並協助會員服務溝通。為表達對會員的關心，對於購買該商品會員，好市多除全額退費外，將額外提供補償金。補償金額即以「新臺幣390元×購買商品組數，作為補償」。
食藥署於好市多現場抽驗尚在效期內之同品項產品4件，經檢驗結果，3件未檢出，1件(有效日期：2023.10.19)檢出環氧乙烷0.2 mg/kg (標準為不得檢出)。產品總計進口2120包，已售出94包，高市衛生局已依法要求好市多公司辦理違規產品下架回收作業。
食藥署指出，食品檢出殘留農藥含量超過安全容許量者，係涉違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，違規產品依同法第52條應予沒入銷毀，本案將由高雄市政府衛生局後續依法處辦。另日前好市多進口「油漬摩佐羅拉乾酪」於後市場檢出環氧乙烷一案，高雄市政府衛生局已裁罰72萬元罰鍰。