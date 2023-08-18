卡娜赫拉列車又來了！高鐵彩繪列車首發　P助、粉紅兔兔陪你出遊

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台灣高鐵公司營業資深副總經理顏昭立指出，每組高鐵列車多達977個座位，約當245台4人座小客車的運能總和，而從南港至左營產生的碳足跡只有小客車的1/3，顯示高鐵是擁有充足運能，低碳、永續的運具；全新的彩繪列車也呼應台灣高鐵公司成為「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景以及「永續運輸」的理念。
顏昭立說，這是高鐵第2次與「卡娜赫拉的小動物」聯名合作彩繪列車，全新彩繪列車每三節車廂採用同一個花卉主題，P助、粉紅兔兔及好朋友們，分別化身相約花見列車駕駛、列車長、服勤員、站務員及維修技師等角色，邀請旅客「一起一起，相約花見」；除了車外有超萌圖案外，車內也隨處可見P助、粉紅兔兔身影，座椅靠頭枕巾也是可愛的粉紅兔兔。
配合這次彩繪列車活動，台灣高鐵公司特別針對一向深受粉絲喜愛的聯名瓶裝水，推出4款全新包裝，即日起透過高鐵站內7-ELEVEN門市及列車上的推車販售；此外，還有4款聯名系列糕點，包括草莓流心半月燒、楓糖小可頌、喵喵喵咪造型土司、迷你小饅頭，即日起也在全台7-ELEVEN門市同步販售。
同時，多款高鐵聯名商品，包括最受小朋友喜愛的四輛組玩具車、上班族必備的證件套以及馬克杯、多用途領巾、環保摺疊傘、造型包以及聯名時尚錶款等，全部以彩繪列車花樣延伸設計，歡迎旅客選購。
顏昭立指出，自2019年與「卡娜赫拉的小動物」合作至今，聯名商品業績破6000萬元，盼今年合作能增加一倍以上的業績。
此外，為了延伸搭高鐵綠色運具「永續旅遊」的樂趣，「高鐵假期」配合彩繪列車運行，規劃4大主題、共18條專屬行程，每條行程都特別安排旅客有機會能夠搭乘到這部嶄新的彩繪列車，無論旅客希望搭配住宿、租車、美食或是來一趟深度之旅，都可以選購「高鐵假期」彩繪列車專案，讓台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物陪旅客「搭高鐵・遊台灣」。
1、「彩繪列車+主題房住宿」專案（去、回程皆安排搭乘彩繪列車）：
精選北、中、南6大主題客房，包括入住台北喜來登大飯店加贈手拉手樂園全日pass，或者在福容大飯店－台中麗寶樂園店與LINE FRIENDS同住、嘉義棒棒積木飯店加贈鯨奇樂園門票，以及入住和逸飯店．台南西門館（卡通頻道主題房）、高雄漢來大飯店（三麗鷗主題房）、高雄義大皇家酒店（親子主題套房），除了體驗這些特色主題房，再加碼贈送聯名商品。
2、「彩繪列車+iRent租車」專案（去、回程皆安排搭乘彩繪列車）：
搭乘彩繪列車抵達台北、台中、台南、左營4站，即可加購6或10小時iRent租車，除享專案優惠價格外，再送聯名商品及租車抵用券。
3、「彩繪列車+美食體驗」專案（去、回程皆安排搭乘彩繪列車）：
旅客可選擇台北「喜來登十二廚」、「寒舍艾美探索廚房」以及高雄「水京棧Ripple」、「寒軒觀海軒」共4家知名餐廳，再加贈捷運24小時卡，讓您搭乘彩繪列車去品嘗美食，一次滿足視覺與味覺雙重享受。
4、「彩繪列車+深度遊程」專案（回程安排搭乘彩繪列車）：
搭配4大熱門行程，無論是暢遊台北九份品味茶情，感受山城風景；徜徉嘉義故宮歷史典雅，悠遊文化之旅；探訪台南奇美博物館，體驗建築及藝術之美；到訪高雄佛陀紀念館，靜心探索心靈寧靜。參加彩繪列車指定行程，再加贈聯名商品。