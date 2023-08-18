4狀況引發「胃赤酸」！長期胃食道逆流 醫師警告：60歲後恐癌變
除了喝咖啡、吃甜食容易胃赤酸，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢指出，食道由交感神經和副交感神經控制蠕動，當有壓力、情緒不穩等都容易引起不適，且如果長期有胃食道逆流的狀況，現在不治療，可能會在60歲以後出現癌病變，不可不慎！
記者周淑萍/綜合報導
邱展賢醫師表示，傳統最常發生胃食道逆流的原因是「賁門鬆弛」，賁門在胃和食道的交界，防止胃酸逆流，胃壁本身有黏膜保護，所以可以對胃酸有抵抗力，除非黏膜被破壞，才會造成胃潰瘍發炎，但食道對胃酸沒有抵抗力，賁門鬆掉後胃酸逆流，上來到食道，就會造成食道發炎，燒到食道。鬆弛引起胃食道逆流者與生活習慣有關，經常暴飲暴食、吃飯速度快，或是體重過重都容易引發，治療上使用藥物外，調整生活習慣及適度減重才能改善並且避免反覆發作。
但後來研究發現，很多人胃食道逆流不是賁門鬆弛造成，而是「食道蠕動異常」，醫師指出食道有30公分主要是交感神經和副交感神經控制蠕動，當覺得食物卡在喉嚨，持續有異物感、胸悶，發生原因與交感神經和副交感神經有關，氣候的變化、壓力、情緒不穩等都容易引起不適，因此在天氣炎熱或是寒冷時症狀會更加明顯，生活、工作、課業上的壓力增加，也會加重症狀，一般使用促進食道蠕動藥物治療。
另外，食道輕微發炎造成食道黏膜敏感者，在食道遇到食物或水的刺激時就會感覺不適，除了服用食道黏膜保護劑外，還要配合飲食調整，避免食用刺激性的食物、飲品。
邱展賢提醒，長期胃食道逆流可能增加食道潰瘍、食道癌的風險，要改善胃食道逆流，除配合醫師治療外，生活及飲食習慣也要做調整。倘持續發生胃食道逆流症狀，應儘早就醫治療，以免延誤治療時機。