黃珊珊前批高雄淹水後捧柯文哲　陳其邁：選舉到了、應將心比心

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對此陳其邁則說是「選舉到了，我們尊重」，在大雨過後，市府的水利局、公務局等相關的局處正密集的針對一些易淹水的熱點來進行檢討，那因為昨天以三民區為主，包括鳥松、鳳山瞬間下雨的這個強度，就達到了67毫米左右，超過當時防洪設計的一些標準，再加上昨天上午8點左右是海水滿潮，所以，在鳳山溪、寶珠溝幾乎都是滿水位，在積淹水的這個宣洩上面比較困難，這個是地方政府要努力的，確實要更努力。
但陳其邁也直言，台北市雨水下水道規劃的防洪頻率是5到10年的高標準，那像一些台北以外的城市，其實防洪頻率大概都是2年到5年，當然沒有辦法跟台北來做比較，但還是要努力的來做，所以在積淹水的這個部分，希望大家應該要將心比心，也能夠了解地方努力的在解決積淹水。
像仁武的曹公新圳、永安北溝排水，還有在路竹的土庫排水、林園大排，以及典寶溪的a、b、d滯洪池，這個都是在中央的預算支持之下，這些地方這些積淹水的這個狀況都解決，過去甚至在高速公路到岡山，車子就開不過來，這種民眾的不方便，也都由中央、地方合作來共同解決。
陳其邁說，至於淹水的部分，高雄幾個滯洪池，包括本和里滯洪池、寶業里滯洪池，甚至十全滯洪池，這次也都發揮了效果，柯P在2015年的時候也針對本和里的滯洪池，他也覺得說這個台北可以互相的觀摩，也稱讚當時的工務局，當時的工務局局長就是副市長林欽榮，後來當柯P的台北市的副市長，而彭振聲是高雄市水工處的處長，後來也擔任台北市的副市長，陳其邁認為，問一下林欽榮副市長或者是彭振聲副市長，他們都很清楚高雄做的努力，至於各界的批評、各界的指教都虛心接受。