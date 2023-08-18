《中國好聲音》選手天籟被爆「修出來的」 圈內不能說的祕密曝光
李玟（CoCo）生前淚訴大陸浙江衛視選秀節目《中國好聲音》惡整、羞辱她的錄音檔瘋傳，即便製作單位發聲明駁斥，指錄音檔被惡意剪輯，輿論仍持續發酵，該節目過去的爭議也再次受到關注，從第一季開播後，就爆出參賽者的歌聲經過修飾，原因是要避免如「車禍現場」的演出發生，讓節目整體更好看，成了業界不能說的祕密。
記者楊穎軒／綜合報導
《中國好聲音》第一季總冠軍出爐後，當時有陸媒爆料，節目中選手的美聲有修飾過，除了總決賽採現場直播外，其餘集數都是預先錄製完成，再播出給觀眾看，據悉，錄完全部節目內容後，後製人員會針對參賽者的現場演唱進行後期技術處理，例如修正音準、節奏等問題，業內統稱叫「修音」。
其實不只《中國好聲音》，湖南衛視《中國最強音》選手的歌聲也傳出是修音後再播出，不過此手法被不少觀眾詬病，後來才順應民意，推出主打全程直播、不修音的央視《中國正在聽》及東方衛視《中國夢之聲》等節目類型。
然而，對於不修音的節目，評價依舊呈現兩派，一部分聲音認為觀眾不想聽破音、走音等荒腔走版的表演，太過追求真實，反而會有反效果，也有收視率的考量，另有一票人認為完美的演出失去人味、感情和靈魂，無法真的打動觀眾，聽參賽者真唱，才是歌唱選秀節目的最高指導原則。