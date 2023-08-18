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馬來西亞墜機10死　部分遺體殘缺、尋獲座艙通話記錄器

▲馬來西亞昨天發生小飛機墜毀意外，造成10人罹難，搜救人員尋獲座艙通話記錄器（CVR），送交航空事故調查局（BSKU）。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞昨天發生小飛機墜毀意外，造成10人罹難，搜救人員尋獲座艙通話記錄器（CVR），送交航空事故調查局（BSKU）。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）馬來西亞昨天發生小飛機墜毀意外，造成10人罹難，搜救人員尋獲座艙通話記錄器（CVR），送交航空事故調查局（BSKU）。警方也持續在事故現場搜尋，確認是否還有遺體殘骸。

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馬來西亞雪蘭莪州小型飛機墜毀意外，造成機上8人與地面上2人，共10人身亡。根據大馬媒體報導，雪蘭莪州（Selangor）總警長胡申（Hussein Omar Khan）昨天深夜表示，搜救人員尋獲座艙通話記錄器，警方今天會舉行記者會說明事故調查情形。

失事飛機上有1名機師、1名機組員與6名乘客全數罹難，行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）也在內，還有1名機車騎士、1名汔車駕駛亦遭飛機墜落波及喪生。

大馬警消人員在事故現場尋獲10具遺體與5包殘骸，送交醫院確認罹難者身分。

熟悉航空事務人員說，大馬有關當局稱飛機失事前已偏離既定航道，卻自始至終未發出求救訊號，空難調查小組會盡快先從目前尋獲的駕駛艙通話記錄器進行調查。

交通部長陸兆福指出這起事故無人生還。國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）於事故發生後也抵達墜機地點慰問罹難者家屬。首相安華（Anwar Ibrahim）等政治人物紛紛在社群平台臉書發文致哀。

墜機事件引起大馬社會高度關注，多數人透過網路上看到相關畫面後，感到十分震驚與難過。

由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運的小型飛機，昨天下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，預定降落於梳邦機場，但飛機於2時50分墜機。

失事的飛機是豪客比奇390型（Beechcraft Model 390、Premier 1）客機，這是馬來西亞46年來第5起與豪客比奇機型有關的事故。（編輯：張芷瑄）1120818

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