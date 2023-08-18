馬來西亞墜機10死　部分遺體殘缺、尋獲座艙通話記錄器

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失事飛機上有1名機師、1名機組員與6名乘客全數罹難，行政議員佐哈里哈倫（Johari Harun）也在內，還有1名機車騎士、1名汔車駕駛亦遭飛機墜落波及喪生。
大馬警消人員在事故現場尋獲10具遺體與5包殘骸，送交醫院確認罹難者身分。
熟悉航空事務人員說，大馬有關當局稱飛機失事前已偏離既定航道，卻自始至終未發出求救訊號，空難調查小組會盡快先從目前尋獲的駕駛艙通話記錄器進行調查。
交通部長陸兆福指出這起事故無人生還。國家元首蘇丹阿布杜拉（Al-Sultan Abdullah）於事故發生後也抵達墜機地點慰問罹難者家屬。首相安華（Anwar Ibrahim）等政治人物紛紛在社群平台臉書發文致哀。
墜機事件引起大馬社會高度關注，多數人透過網路上看到相關畫面後，感到十分震驚與難過。
由馬來西亞私人飛機公司Jet Valet Sdn Bhd營運的小型飛機，昨天下午2時8分從吉打州的蘭卡威機場起飛，預定降落於梳邦機場，但飛機於2時50分墜機。
失事的飛機是豪客比奇390型（Beechcraft Model 390、Premier 1）客機，這是馬來西亞46年來第5起與豪客比奇機型有關的事故。（編輯：張芷瑄）1120818