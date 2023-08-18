屯藝中心五檔好戲輪番上陣 唐美雲閃耀青年團打頭陣

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一、9月9日由新生代演藝團隊「唐美雲歌仔戲團－閃耀青年團」，帶來白蛇傳經典折子「遊湖借傘＆驚變現形」。臺灣歌仔戲名伶唐美雲，將於演出後親自講戲，深入淺出剖析劇中角色身段，解構傳統歌仔戲的藝術之美。
二、9月10日由新生一號劇團上演「那個劇團的那個即興喜劇」，無法預期的劇情走向，將帶來怎樣瘋狂刺激的精彩笑料？保證驚喜滿點，絕不能錯過！
三、10月7日「小青蛙劇團」輕鬆有趣的親子偶戲「醜小鴨」，邀請孩童也藝起來看戲！
四、10月8日卡米地喜劇俱樂部的「秋嗨嗨：喜劇群星秀」登場，由全方位諧槓藝人黃豪平，以及脫口秀演員歐耶雙卡司領軍，集結喜劇群星壯壯、怡岑、瑞恩Ray Ray帶來爆笑演出，要帶給民眾最流行、最青春、秋嗨嗨的爆笑派對。
壓軸的是11月4日由臺灣陣頭首席「九天民俗技藝團」，結合東方電音職人DJ Code WU，以《守・破・離》劇目共同演繹迷幻電音與磅礡戰鼓的熱烈碰撞。更有九天面師設計獨一無二的臉譜，全新打造「九天A-mow」，運用4D views技術與真人鼓手進行共演，為現場觀眾呈現陣頭藝術與動畫科技虛實融合的視聽盛宴。
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