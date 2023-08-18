韓「最強外掛」安芝儇有望來台！打造台鋼啦啦隊　辣度不輸李多慧

中華職棒／安芝儇韓國民女神空降！台鋼宣布擔任WING STARS顧問

▲台鋼雄鷹今日宣布，韓國職棒超人氣啦啦隊「國民女神」安芝儇加盟。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹今日宣布，韓國職棒超人氣啦啦隊「國民女神」安芝儇加盟。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

台灣鋼鐵集團這次開「最強外掛」啦！目前正在熱烈接受報名的「Becoming WING STARS台灣鋼鐵集團啦啦隊選拔」，繼上週公佈因為看見報名者對表演的熱忱，決定擴大9月中旬於高苑科大辦理的「新秀複賽」入選人數，讓更多報名者有機會站在舞台上向評審爭取成為WING STARS的機會後，今（18）日官方也正式揭開所有報名者最感興趣的「專屬培訓」面紗，將延請韓國啦啦隊超人氣「國民女神」、曾被譽為「最強外掛」的安芝儇（안지현），設計及指導整體啦啦隊培訓課程

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身高169公分、擁有亮眼外貌與100公分逆天長腿的安芝儇，因為疫情前曾來訪台灣，不只在南韓，在台灣也擁有超高知名度與人氣，自2023年初於社群平台宣布離開釜山樂天巨人啦啦隊消息後，就有許多台灣球迷敲碗來台大喊「台灣can help」，希望有機會能在台灣球場看見她的身影，而7月才剛來台旅遊的安芝儇，曾走訪台灣球場觀看棒球賽事，這份特別的經驗，讓她對於台灣啦啦隊有更深的認識，更能精準的規劃出合適的培訓課程。而對於未來課程的內容，安芝儇也表示已有初步的想法，培訓期間，也將會邀請其他啦啦隊隊友共同來台授課。

與其他球隊不同，自籌組開始便祭出超過千萬經費、以集團為名進行選拔的「台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊」，除了以打造進軍演藝圈的規格規劃完整賽制、投入專業資源，更首開先例直接公布正式成員將獲得至少50萬元保障年薪（未含績效分紅、商業合作等）；共有四大階段的整體選拔，分為初選評比、新秀複賽、專屬培訓與正式決選，而其中定位為「甜美、活力、專業、熱情」全方位的「專屬培訓」，自開放報名起，便引起眾多報名者的期待與詢問，如今公佈將與韓國國民啦啦隊女神安芝儇合作，導入完整且專業的韓職啦啦隊經驗，想必將再引起一波報名熱潮！

台灣鋼鐵集團除了透過導入集團式經營、未來將運用集團資源為WING STARS啦啦隊的正式成員們規劃演藝方向、提供更多演出舞台外，也同步重視成員們於啦啦隊應援基本功的訓練，所以自2023年上半年起，便鎖定帶起啦啦隊應援文化的南韓，積極透過管道尋找合作可能，希望能將最原汁原味且紮實的韓式應援訓練引進培訓，打造與眾不同的啦啦隊文化，讓球迷看見更多不同的精彩表現。

台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔網路報名，即將於8月25日正式截止，歡迎熱愛演出但還在尋找舞台的表演者們，與台灣鋼鐵集團一同成為與眾不同的「WING STARS」！詳情請上「WING STARS」粉絲專頁查詢。



安芝儇안지현小檔案

身高：169cm

體重：53kg

現職：水源FC 職業足球隊啦啦隊

     友利信用卡職業排球隊啦啦隊

     現代建設職業排球隊啦啦隊

經歷：樂天巨人職業棒球隊啦啦隊

     耐克森英雄職業棒球隊啦啦隊

     KCG職業籃球隊啦啦隊

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