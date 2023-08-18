中華職棒／安芝儇韓國民女神空降！台鋼宣布擔任WING STARS顧問

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與其他球隊不同，自籌組開始便祭出超過千萬經費、以集團為名進行選拔的「台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊」，除了以打造進軍演藝圈的規格規劃完整賽制、投入專業資源，更首開先例直接公布正式成員將獲得至少50萬元保障年薪（未含績效分紅、商業合作等）；共有四大階段的整體選拔，分為初選評比、新秀複賽、專屬培訓與正式決選，而其中定位為「甜美、活力、專業、熱情」全方位的「專屬培訓」，自開放報名起，便引起眾多報名者的期待與詢問，如今公佈將與韓國國民啦啦隊女神安芝儇合作，導入完整且專業的韓職啦啦隊經驗，想必將再引起一波報名熱潮！
台灣鋼鐵集團除了透過導入集團式經營、未來將運用集團資源為WING STARS啦啦隊的正式成員們規劃演藝方向、提供更多演出舞台外，也同步重視成員們於啦啦隊應援基本功的訓練，所以自2023年上半年起，便鎖定帶起啦啦隊應援文化的南韓，積極透過管道尋找合作可能，希望能將最原汁原味且紮實的韓式應援訓練引進培訓，打造與眾不同的啦啦隊文化，讓球迷看見更多不同的精彩表現。
台灣鋼鐵集團WING STARS啦啦隊選拔網路報名，即將於8月25日正式截止，歡迎熱愛演出但還在尋找舞台的表演者們，與台灣鋼鐵集團一同成為與眾不同的「WING STARS」！詳情請上「WING STARS」粉絲專頁查詢。
安芝儇안지현小檔案
身高：169cm
體重：53kg
現職：水源FC 職業足球隊啦啦隊
友利信用卡職業排球隊啦啦隊
現代建設職業排球隊啦啦隊
經歷：樂天巨人職業棒球隊啦啦隊
耐克森英雄職業棒球隊啦啦隊
KCG職業籃球隊啦啦隊
三星職業籃球隊啦啦隊