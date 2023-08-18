投資新加坡成新目標！全球供應鏈重組　台灣對東南亞投資超越中國

我是廣告 請繼續往下閱讀
上半年重大的投資案為鴻海以5億美元增資新加坡公司，再轉投資印度；以及鴻海以3.6億美元增資新加坡公司，再轉投資墨西哥生產電動車零件，是推動新南向政策的主力。
另外，台灣的電子業六哥鴻海、和碩、仁寶、英業達、緯創和廣達等已各自前往越南布局，有的電子業更跨足泰國、印尼和印度。台灣產業根據特性不同，而前往不同國家，例如電子業深耕越南；印刷電路板（PCB）產業大多前往泰國投資，包含泰鼎、競國和台虹等業者；印尼則是紡織、製鞋業的重要基地，吸引寶成、豐泰和儒鴻等台廠。越南之所以成為電子業轉移重鎮，原因在於台灣和越南有簽訂許多優惠協定，且人力成本低廉，距離中國地理位置接近，有助於轉移中國工廠訂單和技術。
而新加坡在這幾年已成新興外資挹注大國，全球金融中心指數（GFCI）2022年排名，新加坡首次擠掉香港、排名第3，過往外國媒體常提及的「紐倫港」（紐約、倫敦、香港），如今被「紐倫星」取代。東南亞6成大型新創公司都選擇落腳新加坡，《經濟學人》描述新加坡現況，提到「這個國家不只成為亞洲新的金融中心，也正在變成新的科技中心。」由於東南亞國家的經濟正在崛起，作為金融中心的新加坡早已成為外商、台商和東南亞新創公司考慮投資的首選國。