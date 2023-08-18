8年級正妹挑戰立院6屆女將 謝子涵初登場走日系清新風
民進黨派出8年級正妹謝子涵，挑戰已擔任6屆立委的國民黨楊瓊櫻。謝子涵今公布競選視覺照，走清新簡約日系風，她說自己是日文系畢業，深受日本文化吸引，除了曾到日本學習政治政策，也將日本美學運用在選戰上，希望用地方創生的新思維取代老舊觀念，
記者顏幸如／台中報導
32歲的謝子涵是民進黨第一位8年級的發言人、青年部副主任，輔大日文系畢業後，曾到日本研究「地方創生」政策，並將所學帶回台灣投入地方創生及青年培力工作，是民進黨積極栽培的明日之星。明年初的立委選舉，民進黨提名謝子涵參選台中第3選區，她與第8選區的謝志忠，是綠營在台中唯二的挑戰者。
謝子涵說，潭雅神后（第3選區）是新興地區，換上新的戰略視野才能繁榮興盛、解決30年來的遲緩發展。台中的政治也需要透明清廉，而非由地方派系把持，她會用地方創生的新思維取代老舊固守的傳統觀念，也要讓選民們知道，即使沒有家族背景，只要有為家鄉挽袖打拚的勇氣，就能溫暖照顧每個人的心，
謝子涵今（18）日公布競選主視覺，她身穿簡約白襯衫，手甩藍色西裝外套，展現俐落日系風，以「新女力，參上」為競選口號，呼應新人接棒參政理念。謝子涵說，在日本街道常會看見競選海報，尤其今年初兵庫縣蘆屋市選出最年輕的市長，高島崚輔的文宣風格受到很多好評。所以在決定參選的時候，她就打定主意文宣要走簡約日本風。
她笑說最近跑行程時，自己的文宣小物很受歡迎。扇子在普渡跟廟會活動尤其搶手。有次一位小妹妹拿到扇子後，跑過來跟她咬耳朵力竟是告訴她「妳本人很漂亮」，被撩到的她瞬間電力充滿，開心的繼續拜訪行程。