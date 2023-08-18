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防山道猴子！汽車路考增第3路線、機車筆試增加題目　年底前上路

▲YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，交通部宣布，將增加考駕照難度，年底前上路。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）
▲YouTube影片「山道猴子的一生」近日爆紅，交通部宣布，將增加考駕照難度，年底前上路。（圖／翻攝「Eric Duan」YouTube）

記者李琦瑋／台北報導

《山道猴子的一生》動畫爆紅，也凸顯不守交通規則、危險駕駛的後果，交通部於昨（17）日在行政院院會報告「行人交通安全政策綱領」，朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進，其中除要完成行人交通工程改善外，在考駕照制度上也提高難度，包括1年內規劃擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，4年內要「精進汽機車駕駛考驗制度」，機車將實施道路訓練及考練，並增加汽車道路考驗路線項目，讓駕駛上路前完整受訓。

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針對近期駕駛不停讓行人事故及回應社會大眾對於行人安全環境訴求，行政院跨部會訂定短中長期「行人交通安全政策綱領」，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心，並清楚揭示道路交通事故死亡人數2030年前降低30%之目標，長期朝「零死亡願景」（Vision Zero）邁進。

本次「行人交通安全政策綱領」針對行人交通安全改善提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，執行項目分短、中、長期逐一推動。「落實行人交通安全改善」包含違規紀錄嚴重者恢復定期換照；透過換照要求清繳罰鍰及進行講習；擴大機車駕訓補助、推動機車道路駕駛訓練；加重處罰罰鍰與重點執法。

有關考照制度，短期項目為半年內可完成，包括機車筆試考驗納入危險感知學習機制。中期項目須在1年內完成，包括強化人車監理管理，如違規紀錄嚴重者恢復短期換照及須參加道安講習，擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，也將落實駕訓班教學及管理。

長期項目界定在4年內完成，將精進汽機車駕駛考驗制度，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，以提升駕駛人安全駕駛能力，並且精進駕訓評鑑制度，提升駕訓品質。

公路總局說明，年底前預計會提升考照難度，新增機車危險感知測驗的評量制度，機車筆試會增加各種主題、路況增加難度，不是看一、兩天就會的題目，若沒有答對一定門檻，將會強迫民眾觀看正確解答影片，達標才能預約考照；另外，汽車駕照部分，路考方面將會試辦第3條路線。

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