防山道猴子！汽車路考增第3路線、機車筆試增加題目　年底前上路

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本次「行人交通安全政策綱領」針對行人交通安全改善提出「推動道路交通安全基本法」、「建置完整公共運輸系統」、「落實行人交通安全改善」三大精進作為，執行項目分短、中、長期逐一推動。「落實行人交通安全改善」包含違規紀錄嚴重者恢復定期換照；透過換照要求清繳罰鍰及進行講習；擴大機車駕訓補助、推動機車道路駕駛訓練；加重處罰罰鍰與重點執法。
有關考照制度，短期項目為半年內可完成，包括機車筆試考驗納入危險感知學習機制。中期項目須在1年內完成，包括強化人車監理管理，如違規紀錄嚴重者恢復短期換照及須參加道安講習，擴大機車駕訓與道路安全駕駛訓練，也將落實駕訓班教學及管理。
長期項目界定在4年內完成，將精進汽機車駕駛考驗制度，未來機車將實施道路訓練及考驗、增加汽車道路考驗路線及項目，以提升駕駛人安全駕駛能力，並且精進駕訓評鑑制度，提升駕訓品質。
公路總局說明，年底前預計會提升考照難度，新增機車危險感知測驗的評量制度，機車筆試會增加各種主題、路況增加難度，不是看一、兩天就會的題目，若沒有答對一定門檻，將會強迫民眾觀看正確解答影片，達標才能預約考照；另外，汽車駕照部分，路考方面將會試辦第3條路線。