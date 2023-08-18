新北學校營養午餐推國際飲食教育 體驗各國特色好味道
為了讓更多學童可以接觸國際飲食料理推動食育教育，新北市政府教育局今（18）日舉辦「國際飲食教育中央餐廚學校異國料理試辦計畫」記者會，宣布從今年9月新的學年度開始，新北市的中小學生在團膳廠商供應的營養午餐菜色中，每個月將推出1道像是「印尼香茅熱拌肉片」、「馬來西亞肉骨茶」的異國料理，全面推行國際飲食教育目標，創造新北食育更多的可能性。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，新北市攜手供應學校午餐的10家團膳廠商，將國際飲食料理融入學校營養午餐，並開發國際飲食新創菜色，像是印尼香茅熱拌肉片及馬來西亞肉骨茶，透過南洋料理發想並改良為符合孩童口味的餐食，增加菜餚適口性及大量製備可能性，有助於推廣多元飲食文化，讓新北午餐飄香，共譜食育新篇章。
新北市餐盒食品商業同業公會執行長陳國展表示，對於新北市國際飲食扎根計畫充滿期待，不僅能豐富學生的飲食知識與體驗，培養國際視野、提升文化包容力及學習尊重他人，同時促使餐盒業者積極改進產品和服務，提升行業競爭力及形象，替學校營養午餐帶來正向影響，更能推動飲食文化的傳承和發展，期盼可共同為學生的成長和發展做出貢獻。
新北市政府教育局說明，為推動食育教育，擴大辦理國際飲食教育扎根計畫，邀請團膳廠商共同響應，將國際飲食料理融入學校午餐，期盼食育相關課程的交流及傳承，拓展食育教育影響力。