恆春男吵架竟丟汽油彈釀大火　周春米氣炸：速辦嚴辦

今（18）日凌晨3時許，屏東縣恆春鎮西門路一處住宅區突然發生巨大爆炸聲，現場陷入一片火海，起因竟是因口角糾紛竟升級為放火尋仇，恆春消防分隊獲報第一時間趕赴現場出水線搶救，所幸無人傷亡，但造成現場5輛機車燒毀，屏東縣長周春米獲悉後第一時間嚴正做出指示，要求警方針對此縱火案「速辦、嚴辦」，以安民心。
記者鄭婷襄／高雄報導
恆春消防分隊指出，18日凌晨3時55分接獲恆春鎮西門路住宅火警，立即出動恆春、車城、滿州各分隊及第四大隊，共計10車18人前往。恆春分隊抵達現場查看後回報現場為騎樓機車燃燒，立即出水線搶救，4時25分恆春分隊長黃博駿回報現場火勢撲滅處理完畢，無人傷亡，後續起火原因由火調人員調查中。
鄰近住戶稱，凌晨3時許就聽到戶外有幾名男女大聲爭吵聲音，一段時間過後，卻突然傳出轟然巨響，打開窗戶查看驚見騎樓處一片火海，連忙報警；消防人員到場後緊急呼喊鄰近住戶離開，並立即出水線搶救，所幸火勢控制得宜，並未造成人員傷亡。
恆春警方初步調查，今日凌晨0時左右，黃嫌在恆春鎮某處小吃部和陳姓民眾發生糾紛，黃嫌與陳民為朋友關係，卻因敬酒引起口角衝突，黃嫌心生怨念，遂教唆友人前往陳民住所，以汽油點燃現場機車，所幸並未波及住宅和人員傷亡，已涉及公共危險和毀損罪，警方擴大調閱監視器後，掌握縱火男子身分，旋即將犯嫌逮捕到案，並通知相關涉案人員到案說明，全案依公共危險、毀損罪移送偵辦。