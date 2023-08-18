全國唯一「微型保險」法制化 高市微型保險七萬餘人受惠
高雄市103年起協助弱勢族群辦理微型保險，自111年10月公布實施「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」後，為全國唯一將「微型保險」法制化的城市，今(112)年針對高雄市年滿15歲至未滿65歲之低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙者生活補助(輕、中度)的市民，或弱勢單親家庭子女生活補助者之申請人及其子女進行投保，共計有7萬餘人受惠。
記者郭凱杰／高雄報導
為感謝長期以來資助推動微型保險的慈善會、保險公司、宗教團體，昨(18)日特別舉行感恩記者會，感謝大家善心捐助並一路扶持，讓微型保險服務得以永續，幫助更多弱勢市民。
陳女士一家列冊低收入戶，育有3名年幼子女，先生因疾病無法穩定就業，家中照顧與經濟壓力皆落在陳女士1人身上，在微型保險服務實施後，陳女士獲得最基本的意外保險保障，她感謝高雄市政府給予這樣的福利，讓經濟弱勢家庭在發生突發狀況與危機時有保障，不會陷入經濟困境，對於高雄市政府為弱勢家庭預先防範的福利十分感動。
高市府副秘書長陳盈秀表示，守護弱勢家戶是高市府的責任，今年結合民間企業及團體的資源捐助，總計投保人數約78,327人，籌募經費達新台幣1,381萬餘元，微型保險服務若未透過公私協力無法達成。
社會局長謝琍琍表示，弱勢民眾生活不易，市府主動為弱勢民眾投保微型保險，被保險人無需負擔保費，弱勢民眾若因意外發生死亡或失能等事故可有最高30萬元的基本保障。