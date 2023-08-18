滅孓大行動　中市動員志工防制登革熱

環保局長陳宏益表示，中市共有621支環保志工隊，為了響應登革熱的防治工作，於週末假日積極參與滅孓活動，志工們齊心協力，整頓室內外環境，清除積水，感謝志工們犧牲假日不遺餘力參與；另也提醒市民進行居家環境孳生源的清理時，一定要特別注意容易被忽略的地方，像是廢棄輪胎和盆栽底盤，輪胎內的積水難以徹底倒空，即便只有少量的積水也可能孕育出孑孓，因此，在倒掉積水時，切記將其倒在地面上，切忌倒進水溝，以確保孑孓無法生長。
豐原區豐田環保志工隊長林碧華表示，平時就有定期巡視街道環境品質，因國內登革熱疫情不斷升溫，這次特別針對居民的菜園地巡視，菜園裡常見用來裝澆灌水的保麗龍箱及廢輪胎很容易成為孳生源，提醒居民如果不使用的保麗龍箱及廢棄輪胎一定要倒置，志工隊也在這次巡視行動中清出了約2車廢棄的保麗龍箱及輪胎。
環保局再次呼籲市民一同加入「滅孓行列」，趁著雨後的48小時滅孓的黃金時間進行環境整理工作，從巡視自家周遭環境開始，特別關注陽台、屋頂、防火巷以及地下室等地，確保積水絲毫無存。「倒」掉積水，不論是水桶、盆栽底盤、帆布還是廢輪胎等，都要全力處理，同時也別忘了將不再使用的容器倒置；「清」除廢棄容器，將其回收；最後別忘了「刷」洗容器，避免蚊卵滋生，實踐「巡、倒、清、刷」，有效預防登革熱傳播，保護自己和家人的健康，守護乾淨舒適的環境。
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