台灣人超愛買「wakamoto」解密！這成分同胃乳片 醫：一類人有感
工作繁忙、熬夜、壓力大等生活狀態，已經影響了上班族的身體健康，根據日前PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂的統計，2023上半年保健品類的熱銷商品，高居榜首的是WAKAMOTO 乳酸菌腸胃錠 ，主打消化、腸道調節、營養補充。但是否真的很神？書田診所胃腸肝膽科主任邱展賢醫師回應《NOWnews》表示：WAKAMOTO有一款劑型有「制酸劑」，和胃乳片有相同的功效，對於胃不舒服會有幫助，但他也表示，如果病患說有效，反推可能有胃酸過多的情況。
記者周淑萍/綜合報導
WAKAMOTO是不少人家中的常備品，甚至成為跨境購物的首選品，但是否可以拿來有病治病，沒病強身？邱展賢醫師持保留態度，並反問：「一大瓶的菌吃進身體，到哪裡去了？」醫師也分享，近年「益生菌」話題超夯，是因為國外有研究益生菌理論是被證實，但唯一被認可，在醫療上有效的就是吃健康人的大便，但這樣的治療太過「先進」，大都是用在重症，因為菌種被破壞得太厲害，且大多藥都沒有無法治療，才會進展到此方式來治療。
邱展賢醫師提到，在門診如果有病患提到吃WAKAMOTO會感覺比較舒服，反推可能有「胃酸」過多的狀況，醫師解釋說，因新的劑型有制酸劑就跟胃乳片一樣，有些人胃不舒服吃了之後會有改善，但費用上相對也比較高。醫師提醒，保健食品畢竟是還歸類在「食品」，可以當成保養，但不能期望「有效」。