《中國好聲音》22位導師「周杰倫慘成陪跑」！李玟正義飆罵節目組

我是廣告 請繼續往下閱讀
那英在《中國好聲音》中參與了8季錄製，是所有導師中最具經驗的老鳥，她也親手帶出張磊、張碧晨及梁博3個冠軍，以及斯丹曼簇、郭沁2個亞軍，還有陳文非、汪晨蕊、萱萱3個季軍。但那英同時也是節目中爭議最大的導師，她因親手淘汰姚貝娜、周深等優質學員，也時常在節目中發表爭議言論，受到網友們質疑，最終於《中國好聲音2021》退出節目錄製。
《中國好聲音》導師最大贏家！李健與李克勤倍受好評
而《中國好聲音》導師中最大贏家，莫過於李健及李克勤，兩人都在節目中各帶出2位總冠軍，且展現出絕佳個人魅力，博取許多觀眾好感。李健的幽默風趣及音樂修養讓節目增添許多看點，李克勤則是真誠地點評每一位學員，看人眼光精準又有獨特見解，成功讓隊伍慢慢走向冠軍之路，倍受網友們讚賞。
周杰倫、庾澄慶淪陪跑者！手下0位冠軍
不過，《中國好聲音》中也有不少淪為陪跑者的導師，其中又以庾澄慶、周杰倫及李玟3人最引起網路熱議。庾澄慶共參與《中國好聲音》6季錄製，卻沒有帶出冠軍學員，僅有吳莫愁、黎真吾2名亞軍及譚軒轅1名季軍；周杰倫則是替節目帶來名氣，卻在4季錄製中，手下同樣沒有冠軍學員，僅陳梓童、向洋2名亞軍及董姿彥1名季軍，但仍有不少節目觀眾喜愛周杰倫及庾澄慶，認為兩人為節目帶來許多效果。
李玟替學員出氣！飆罵節目組被讚真性情
至於李玟則是引發節目最大的爭議，當時她替廖昌永擔任代班導師，卻在節目錄製時發現一名獲得73分的學員有第2次機會，另一名拿88.3分的學員卻慘遭淘汰，讓她氣得當場飆罵節目組：「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！這個公道嗎？」
這段影片事後在網路上流出，李玟被許多網友大讚真性情，但她也隨即發文解釋：「愛學員心切，經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」沒想到，李玟的正義之舉竟疑似遭到報復，當時李玟和王澤鵬在節目上表演，由於她不想讓觀眾看出腳傷復發，原本說好和王澤鵬挽手演唱，沒想到節目組臨時改走位，讓她只好邊唱邊獨自站立。
李玟努力唱完自己的部分後跌坐在地，還為了不影響王澤鵬的比賽，忍著疼痛繼續和聲，事發之後李玟也刪光節目相關微博貼文，雖然許多粉絲相當不滿，但節目組至今未針對此事回應，這也讓《中國好聲音》飽受網友抨擊，尤其在李玟逝世後，更引起大量粉絲不滿。