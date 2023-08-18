越南調整稅收制度成雙面刃　專家：有利有弊、影響外資決策

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外界分析越南採用GMT稅收制度，有助於提振越南的名聲，建立公平和公正的國家形象，這符合越南近幾年渴望融入已開發國家的目標，另外，從新制度中收取的稅收，將讓越南政府可以用於建設當地基礎設施。
不過，這也可能影響外企直接投資越南的意願，而外企直接投資是越南過去三十幾年經濟成長的關鍵，2022年外企直接投資約佔越南GDP的20%，占出口總額的74%。去年，越南的外企直接投資登記資本達到近277.2億美元。其中製造業和加工業佔了大部分，總計超過168億美元，佔登記資本的60.6%，可以說越南如果希望持續發展經濟，必須看外國企業的臉色。
然而即將上路的GMT稅收制度恐怕會讓外企投資意願下降，因為優惠稅率的政策不再，跨國企業無論在哪經營，都得繳納最低稅率為15%的利潤，利益下降將會讓外國投資者重新考慮投資選擇。目前估計至少有100家外企直接投資越南的公司受到影響，越南總理范明正在今年4月的外商論壇上承諾，會成立特別工作小組來協助外國企業解決因為GMT稅收制度，而衍生的相關問題。
另外，專家建議如果越南政府不想受到外國企業的要脅，應盡可能地提拔越南國內企業，特別是製造業和出口業，並逐步減少外部投資的依賴和風險，忽視短期利益並對國內基礎建設進行長期投資，否則推行最低稅收制度後，恐讓越南經濟蒙上一層陰影。