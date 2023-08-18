中市聯合婚禮　線上報名七夕幸福開跑

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民政局長吳世瑋表示，今年活動特別邀請當紅歌手鼓鼓呂思緯擔任婚禮幸福大使，活動當天將獻唱婚禮主題曲「當我變成我們」，獻給新人最深的祝福，線上報名將於七夕情人節8月22日上午9時正式開跑，歡迎新人把握機會踴躍報名，留下專屬的幸福回憶。
吳世瑋指出，葫蘆墩公園是豐原占地最大的河濱公園，面積約16公頃，軟埤仔溪流貫其中，藉由自然地貌的設計手法塑造出水岸生態景觀，此次聯合婚禮選在豐原葫蘆墩公園第一區舉辦，結合軟埤仔溪水岸、花卉及特色景點，打造專屬戶外婚禮派對，滿足新人在戶外舉辦婚禮的浪漫心願。
吳世瑋表示，另藉此機會市府也邀請民眾順道暢遊周邊觀光景點，包含豐原慈濟宮、廟東夜市、漆藝館、中正公園登山步道、心鎖橋花之道；還有歷史建築頂街派出所、萬選居；以及台中戶外踏青必去的后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊，歡迎民眾漫遊豐原品味在地人文風情。
吳世瑋說，市府積極推廣「樂婚、願生、能養」政策，同時結合在地文化觀光的推動，近年陸續在各地著名景點籌辦聯合婚禮，像是110年在熱門婚攝景點「大肚磺溪書院」舉行，結合當地地名「大肚」的台語諧音，獻上「早生貴子」的滿滿祝福；去年則在后里馬場花舞館舉行，結合后里駿馬、花卉、薩克斯風等在地元素，要讓大家「攜手同心、馬上幸福」；今年選定於葫蘆墩公園舉辦，結合水岸的浪漫氛圍，祝福新人幸福相伴，牽手到永遠。
民政局說明，台中市112年聯合婚禮8月22日上午9時開放線上報名，限額88對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者均可報名參加，活動當日還有機會抽中幸福鑽戒、承億文旅五館雙人聯合住宿券及金項鍊，報名詳情請至活動專屬網站查詢，歡迎準新人踴躍參加。