恆大聲請破產加美債殖利率狂飆　分析師：金融撐盤、下周可望反彈

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啟發投顧分析師丁彥鈞接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，近期台股較為弱勢，主要是話題股AI遇到短期利空消息影響，像是美超微下修未來展望，不是因為市場需求下滑或是需求放緩，而是遇到產業成長前期缺料、缺機器、缺產能的狀況，因此相關概念股也短期遇到股價修正拉回。
再加上，美國聯準會官員「放鷹」，高利率時間將比市場預期得還久，因此造成公債殖利率再創新高，進一步造成債券價格下跌，一旦債券價格變得比較有吸引力時，資金就會往債券走，導致股市下挫。也就是說，當美國利率政策偏「鷹派」時，大概股債會雙跌，美股下跌台股近期也跟著跌破萬七大關。
至於台股金融股會不會受到影響，丁彥鈞認為短期可能會，因為大家信心面受到衝擊，擔心國內金融保險業會不會踩雷，且美國10年期公債殖利率又飆新高，造成債券投資帳面損失，引發恐慌造成股價下跌。不過，他認為金融股已經跌太多了，技術面呈現KD低點黃金交叉，代表短線有機會反彈！
丁彥鈞認為，今天金融股有逆勢抗跌表現，下周金融股不至於大幅上漲，但絕對有機會反彈，主要是之前跌到不合理，而近期碧桂園事件主要涉及三、四線城市，台灣金融業沒有接觸到，況且之前爆發恆大事件，中央就已經要求銀行保險業者要加強對中國大陸的風險控管，才能讓這次曝險部位幾乎是零，因此預估下周金融很有機會跌深反彈。