撐不住了！多家外媒報導：中國恆大集團　在美國申請破產保護

恆大聲請破產加美債殖利率狂飆　分析師：金融撐盤、下周可望反彈

▲外界憂心恆大聲請破產，中植系與碧桂園也爆發債務危機，會不會波及台股與金融股？為此，有分析師預估下周金融股可望跌多反彈。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲外界憂心恆大聲請破產，中植系與碧桂園也爆發債務危機，會不會波及台股與金融股？為此，有分析師預估下周金融股可望跌多反彈。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

曾經是中國大陸第二大房地產開發商的恆大集團，周四（17日）在紐約聲請破產保護，再加上近來發生中植系與碧桂園的債務危機，讓人憂心會不會影響到台股？為此，有分析師表示，近期台股較為弱勢，主要是AI遇到短期利空消息影響，再加上美國利率政策「放鷹」、美債殖利率飆升的關係，進一步造成股債雙跌。再看看台股金融保險業在金管會證實對中國大陸中植系、碧桂園零曝險之後，相信下周股價會有跌多反彈的表現。

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外界憂心恆大聲請破產，中植系與碧桂園也爆發債務危機，會不會波及台股與金融股？台北股市今（18）日早盤一度黑翻紅，但隨即節節敗退，終場跌135點，收在16381點，跌幅0.8%，成交金額新台幣3802億元。至於金融股今日則呈現小反彈，金融類股整體小漲0.27%，相較大盤逆勢抗跌。

啟發投顧分析師丁彥鈞接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，近期台股較為弱勢，主要是話題股AI遇到短期利空消息影響，像是美超微下修未來展望，不是因為市場需求下滑或是需求放緩，而是遇到產業成長前期缺料、缺機器、缺產能的狀況，因此相關概念股也短期遇到股價修正拉回。

再加上，美國聯準會官員「放鷹」，高利率時間將比市場預期得還久，因此造成公債殖利率再創新高，進一步造成債券價格下跌，一旦債券價格變得比較有吸引力時，資金就會往債券走，導致股市下挫。也就是說，當美國利率政策偏「鷹派」時，大概股債會雙跌，美股下跌台股近期也跟著跌破萬七大關。

至於台股金融股會不會受到影響，丁彥鈞認為短期可能會，因為大家信心面受到衝擊，擔心國內金融保險業會不會踩雷，且美國10年期公債殖利率又飆新高，造成債券投資帳面損失，引發恐慌造成股價下跌。不過，他認為金融股已經跌太多了，技術面呈現KD低點黃金交叉，代表短線有機會反彈！

丁彥鈞認為，今天金融股有逆勢抗跌表現，下周金融股不至於大幅上漲，但絕對有機會反彈，主要是之前跌到不合理，而近期碧桂園事件主要涉及三、四線城市，台灣金融業沒有接觸到，況且之前爆發恆大事件，中央就已經要求銀行保險業者要加強對中國大陸的風險控管，才能讓這次曝險部位幾乎是零，因此預估下周金融很有機會跌深反彈。



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