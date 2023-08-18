見光必死！台東拒代燒南投垃圾 許淑華坦言協助縣市壓力山大
台東縣議會昨退回代燒南投縣垃圾的提案，意外引爆明年立委選舉戰火。台東縣長饒慶齡在臉書感慨「厚道精神不復存在」、立委蔡培慧透露對南投伸援的縣市「藍綠都有」。南投縣長許淑華今證實，代處理垃圾的事實一旦曝光，會帶給其他縣市政府很大壓力，無論結果如何，她還是非常感謝饒慶齡和台東縣政府的幫忙。
記者顏幸如／南投報導
國民黨南投縣立委參選人游顥批評現任立委蔡培慧，事前對於綠營台東立委劉櫂豪公開反對代燒南投垃圾，一直裝聾作啞；蔡培慧則透露向南投伸出援手的縣市「藍綠都有」，反嗆游顥別忙著噴口水。台東縣議會昨天退回縣府幫南投縣處理一年3萬噸垃圾的提案，縣長饒慶齡舉「外縣市協助台東焚化垃圾長達13年」為例，在臉書感慨台灣「食人一口、還人一斗」的厚道精神不復存在，引起兩極看法。
許淑華今（18）受訪時表示，她還是非常感謝台東縣政府的幫忙。台灣本一體，大家應該透過互惠協助，一起解決垃圾處理的燃眉之急，但縣府一定要尊重議會的決定，饒慶齡的心意她感受到了。
許淑華透露上任半年多來，在友好縣市協助下，南投縣積存垃圾量未繼續增加，且從25萬噸降到23萬噸，縣府已簽署專案請民間企業協助去化垃圾，也持續找其他縣市幫忙。至於有哪些縣市對南投伸援手？許淑華坦言，若說出哪個縣市、協助處理多少量，「就會遭遇當地民代不同看法」，接著台東縣議會的事件將重演。
許淑華說，各地議會型態不同，有的明定代處理的數量、有的沒有。一般是透過互惠方式，例如該縣市代處理垃圾，受助者要負責處理後續的底渣。她表示，在南投縣未有自己的處理廠前，縣府會加強企業外運與去化，預計年底前會有更確切的處理方案與數字，可以向大家報告。