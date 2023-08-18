ECFA喊卡序曲？陸稱台違反WTO 經濟部駁：中方作為屬政治動機
中國商務部日前對台灣禁止中國產品進口貿易壁壘調查，發表最新進度，控台灣對中國的貿易限制措施涉嫌違反WTO規定，將進步針對海峽兩岸經濟合作架構協定（ECFA）採取相對應措施。經濟部官員今（18）日回應，「台灣並未違反WTO規範」，直言「中方目前作為屬於政治動機」，相關貿易問題仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。
記者鄭妤安／台北報導
中國商務部於4月12日啟動對台貿易壁壘調查，昨（17）日舉行例行記者會，公布最新調查結果，控訴台灣對中國的貿易限制措施涉嫌違反WTO規定，將依據相關規定及調查情況，對ECFA採取相對應措施。
中國商務部發言人束珏婷指出，台灣禁止進口大陸的產品範圍近年來總體呈現擴大趨勢，此次調查涉及的產品已從立案時的2455項，調整至目前的2509項。受台灣貿易限制措施影響，中國多項類別的產品無法對台出口，對相關出口企業利益造成負面影響。
對此，經濟部回應，「台灣未違反WTO規範」，兩岸同時加入WTO時，我方即已存在此措施，加入WTO過程中雙方並未就市場開放進行談判，但我方也展現善意主動開放，迄今共准許9983項中方農、工產品進口。
經濟部指出，中方於2005年訂定貿易壁壘調查規則後，歷經多年中方皆未對我進行調查，「顯見中方目前作為屬於政治動機。」兩岸經貿往來正常有序且互利互補，兩岸貿易關係有相關機制和法律規定，且行之有年，不希望被過度工具化、複雜化甚至政治化，相關貿易問題我方仍願意與中方在WTO架構下繼續討論。