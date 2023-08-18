挺小農響應減塑政策 城東市集4場農產品展售輪番開賣

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接著登場的是8月19日在政大公企中心廣場舉行的「城東市集」活動，因考量到仍在暑假期間，除了展售小農農特產品，特別加碼規劃「封茶體驗」及「搖蜜體驗」DIY活動，提供難得參與農村體驗的都會區親子，親自動手創作享受新鮮經驗。另外三場城東市集分別於9/16、10/21及11/18日的周六輪番登場。
此外，由農村水保署臺北分署擴大辦理的「農村好事購物節」，也將於8月19日(六)與城東市集同步開跑，直至10月29日期間，規劃有7場系列市集活動，以及有20家以上的農村特約店家參加，凡於活動現場或指定店家內消費滿300元，即可參加摸彩抽獎。獎項累計萬元以上，期盼民眾一起用消費行動支持台灣在地優良的好產物。農村好事購物節系列活動場次，以及農村特約店家名單歡迎上「農村挖寶趣」粉絲專頁查詢，並持續關注相關活動資訊！
值得一提的是，市集活動注重環保理念，要求所有參展小農攤商參與減塑活動，不主動提供塑膠袋。另外民眾自備環保袋，可於服務台回收，並回饋50元市集折價券（每位限換2張），以鼓勵減少一次性塑膠袋的使用，呼籲大家盡一份力，共同維護咱們的環境。相關活動資訊可至「城東市集East City Farmers’ Market」粉絲專頁查詢。