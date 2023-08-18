中華職棒／七夕情人節來了！韓國女神李多慧代言手機殼送立牌秒殺
七夕情人節即將到來，知名手機防摔殼品牌釋出全新大使李多慧大禮包，搭贈李多慧的立牌贈品，限量組瞬間秒殺，成為目前通訊通路最夯的商品，李多慧來台已近四個月，熱力不減反增！
記者吳政紘/綜合報導
首度在台發展就接下全球飲料品牌代言的南韓啦啦隊女神李多慧，今年宣布加入樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩之後，多慧旋風席捲全台，從知名飲料品牌、手遊、便利商店、建商、全球時尚指標的運動品牌以及3C家電連鎖賣場全部都有李多慧的代言身影，李多慧散發的活力與快樂及滿滿正能量成為各大品牌爭相合作的焦點。
知名手機防摔殼品牌看準李多慧的個人魅力，特別於七夕情人節前夕為全球品牌摺疊式手機量身打造配件大禮包，代言活動雖然滿檔，但李多慧的應援形象化身成禮盒形式現身於通訊通路還是頭一遭，這次釋出的李多慧時尚大禮包，李多慧三款贈品立牌擇一隨機附贈，禮包再內含手機殼、時尚手機背帶、口袋行動電源、精緻護手霜，絕對是七夕情人節表白心意的3C首選。
李多慧接下來在台八九月行程滿滿，在球場以充滿活力和笑容眨眼呈現甜美應援，在生活中有李多慧的陪伴，李多慧旋風堪稱今年台灣職業運動場邊最大的話題，沒有極限！